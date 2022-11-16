Вы тоже это делаете: какие вредные привычки гигиены мы воспитываем в детях сами

Часто мыть голову

При частом использовании средства по уходу за кожей головы и волосами только вредят. Некоторые врачи вообще рекомендуют мыть голову два раза в неделю, но здесь все индивидуально под каждый тип волос. Но не делайте этого более пяти раз и ребенка не приучайте.

Использовать ополаскиватели

Ополаскиватели для полости рта после чистки зубов на самом деле бесполезная трата денег и времени. Как утверждают стоматологи, микрофлора рта не нуждается в излишней дезинфекции. Достаточно будет чистить качественно зубы дважды в день.

Долго чистить зубы

На самом деле чистить зубы дольше трех минут не полезно. Это тот случай, когда важна не продолжительность, а качество. Научите ребенка правильно чистить зубы сверху вниз, а не горизонтальными движениями. Они могут травмировать десну ребенка.

Закладывайте правильный уход за зубами с детства (фото: Freepik)

Чистить уши ушными палочками

При чистке ушей палочкой существует вероятность повредить барабанную перепонку. Чтобы уши оставались чистыми, достаточно мыльным пальцем промыть ушную раковину. Сера - естественный секрет организма, поэтому часто ее вычищать не стоит.

Часто мыть руки

Мыть руки необходимо, однако в меру. Не заставляйте ребенка мыть руки каждые два-три часа. Организму ребенка необходима нагрузка, чтобы сформировать крепкую иммунную систему.

Позвольте ему окрепнуть, преодолеть несколько легких заболеваний самостоятельно. Смывая бактерии с рук каждый час, вы просто не даете шанса на хороший иммунитет.