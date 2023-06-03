"Вы нам жить не даете": воин ВСУ рассказал об отношении жителей Донбасса к нашим военным

Остались ли на Донбассе "любители русского мира"

"В Бахмуте имели случай, когда были на боевом задании, по нас стреляли, прилеты шли, а тут к нам бежит местный мужчина с дымящейся чайником и говорит мне: "Чай, кофе будешь?" А в Бахмуте вода - большой дефицит, там уже нет ни света, ни инфраструктуры, там люди черпают воду из лужи или из сомнительных водоемов", - рассказывает актер.

В то же время он добавляет, что военным не разрешено брать еду или напитки у гражданских.

"Еще был другой мужчина, который разжег костер, чтобы нас согреть, когда мы с ребятами замерзли как собаки. А одна женщина нам вещи стирала - а там одежда из целого свода была в грязи и крови. Она говорит нам: "Ничего мальчики, я вам помогу". Конечно мы принесли ей порошок, там разные вкусности, были ей благодарны", - говорит Линартович.

Также по разбитому Донбассу в разных местах развеваются украинские флаги.

"Как ехали из Бахмута, то ребята стояли с плакатами "Чай для ВСУ". И на шахтах такие подфактуренные желто-голубые флаги развеваются, на автобусных остановках баллончиками расписано "Слава Украине, Слава ВСУ", - вспоминает военный.

Однако, к сожалению, среди местного населения изредка можно встретить и кремлевских сторонников.

"В Соледаре мы с побратимом бежали из промзоны, по нас стреляли, забрасывали уже чем угодно, а тут из одного дома женщина приоткрывает дверь и говорит: "Вы нам жить не даете". Мы не начали разводить морально-воспитательный час, потому что пули уже свистели над нами. И мы так на нее взглянули, ухмыльнулись и побежали дальше. Поэтому все очень по-разному там", - отмечает Линартович.

Как перетянуть пророссийских граждан на сторону Украины

Уже сейчас в обществе поднимают вопрос о том, как после победы пророссийское население перетянуть на сторону Украины, чтобы в дальнейшем мирно сосуществовать.

"Думаю, что наше дело говорить об Украине, украинских людях, а человек уже сам определится и выберет этот путь. Сейчас наша нация учится по-настоящему становиться украинцами. Мы должны говорить о Киевской Руси, казачестве, украинском языке. Это очень важно", - говорит актер.

При этом добавляет, что мы должны возвращаться к своей архаичности, культуре и традициям. Надо популяризировать своих народных героев - Котигорошка, Вернигору, богатырей из Киевской Руси. Поскольку победа в этой войне должна быть не только в физическом плане, но и духовном.