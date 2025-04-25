Ветеран обвиняет владельца сети "БРСМ-Нафта" в поддержке пророссийских нарративов

"Биба сбежал в Италию, но продолжает продвигать пророссийские идеи и поддерживать московскую церковь. Это как минимум заслуживает внимания правоохранительных органов", - написал Сталкер в своем Telegram-канале.

Он также вспомнил, что Биба ранее, по его словам, поддерживал пророссийские политические силы в Украине, финансировал строительство церквей, связанных с УПЦ, и участвовал в протестах против предоставления Томоса Православной церкви Украины.

Кроме этого, Сталкер отметил важность противодействия информационному и экономическому влиянию пророссийских структур в тылу во время войны.

В сети неоднократно появлялись публикации и журналистские расследования, где упоминалось о возможной поддержке Андреем Бибой религиозных структур, связанных с УПЦ. Сам Биба публично не комментировал эти обвинения.

Военнослужащий Александр Игнатьев, который служит в боевом подразделении, призвал бойкотировать сеть АЗС "БРСМ-Нафта", заявив, что помощь компании ВСУ, по его мнению, не соответствует ее общей деятельности.