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Ветеран АТО із ампутованою ногою встановив рекорд України: протягнув літак Ан-26 (відео)

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Харківська область, П'ятниця 03 грудня 2021 18:53
Ветеран АТО із ампутованою ногою встановив рекорд України: протягнув літак Ан-26 (відео) Ветеран АТО з ампутованою ногою протягнув Ан-26 (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській області на аеродромі "Чугуїв" ветеран війни на сході України встановив новий рекорд. Зокрема, Роман Кашпур протягнув літак Ан-26 на 6,4 метра.

Так, рекорд встановлено 2 грудня, повідомили на сторінці "Повітряного командування "Схід".

Зазначається, що внаслідок поранення на сході України 24-річному Роману Кашпуру ампутували ногу. Хлопець зрушив літак Ан-26 і встановив рекорд на максимальну відстань тяги літака з протезом ноги.

Вага літака 16 тонн, а Романа - 78 кг. Він протягнув повітряне судно за 44 секунди на 6,4 метра.

Свій рекорд рекордсмен присвятив волонтерам та військовим Збройних сил України.

"До Дня Волонтера та на честь святкування 30-ти річчя Збройних Сил України - присвячую сьогоднішній Національний Рекорд України у номінації: "Тяга літака АН-26(вагою 16 тонн) на максимальну відстань, людиною на протезі", - написав Роман у Facebook.

Окрім того, хлопець двічі брав участь в "Іграх героїв" - міжнародних спортивних змаганнях ветеранів.

Раніше ми повідомляли, що пілот найбільшого літака у світі "Мрія" розкрив секрети своєї роботи.

Також ми писали, що українські атлети перетягнули літак "Мрію" та встановили світовий рекорд.

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