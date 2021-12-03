Ветеран АТО із ампутованою ногою встановив рекорд України: протягнув літак Ан-26 (відео)
У Харківській області на аеродромі "Чугуїв" ветеран війни на сході України встановив новий рекорд. Зокрема, Роман Кашпур протягнув літак Ан-26 на 6,4 метра.
Так, рекорд встановлено 2 грудня, повідомили на сторінці "Повітряного командування "Схід".
Зазначається, що внаслідок поранення на сході України 24-річному Роману Кашпуру ампутували ногу. Хлопець зрушив літак Ан-26 і встановив рекорд на максимальну відстань тяги літака з протезом ноги.
Вага літака 16 тонн, а Романа - 78 кг. Він протягнув повітряне судно за 44 секунди на 6,4 метра.
Свій рекорд рекордсмен присвятив волонтерам та військовим Збройних сил України.
"До Дня Волонтера та на честь святкування 30-ти річчя Збройних Сил України - присвячую сьогоднішній Національний Рекорд України у номінації: "Тяга літака АН-26(вагою 16 тонн) на максимальну відстань, людиною на протезі", - написав Роман у Facebook.
Окрім того, хлопець двічі брав участь в "Іграх героїв" - міжнародних спортивних змаганнях ветеранів.
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