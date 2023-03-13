Весенние каникулы в Украине в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в 2023 году предлагают сделать традиционно в конце марта. Дети смогут отдохнуть почти 9 дней подряд и вернуться к учебе в начале апреля.
Когда школьники пойдут на каникулы весной - читайте в материале ниже.
Даты весенних каникул
Министерство образования и науки предлагает школам сделать весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля. Таким образом, длительность отдыха составит 9 дней подряд - с учетом двух выходных дней перед началом каникул.
Для школ, лицеев и колледжей с трехсеместровой системой с модулями, рекомендуется провести весенние каникулы с 3 до 9 апреля 2023 года. Ученики также смогут отдохнуть 9 дней подряд, с учетом двух выходных дней перед началом каникул.
Как отмечают в министерстве, каждая школа может самостоятельно решать, когда именно ученики пойдут на каникулы. Даты зависят от эпидемиологической ситуации в стране, погодных условий, безопасности в регионе.
Предложенные даты - рекомендация от Министерства образования и науки.
Стоит отметить, что многие школы в Украине вынуждены были объединить осенние и зимние каникулы из-за ситуации в стране. Причины - эпидемиологическая ситуация, экономия энергоносителей, безопасность.
В областях, где приняли решение о длинных зимних каникулах, также продолжили и длительность учебного года - до начала и середины июня 2023 года.
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