Весенние каникулы в 2024 году: когда школьники пойдут отдыхать

Когда начнутся весенние каникулы

Учебный год начался 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года. Дополнительное время было заложено в структуру учебного года, чтобы наверстать образовательные потери и пробелы из-за карантинов и войны в стране.

Министерство образования и науки Украины позволяет школам самостоятельно устанавливать даты отдыха учащихся по решению педагогического совета. Однако есть рекомендованный согласованный график, который могут использовать учебные заведения.

Согласно графику МОН весенние каникулы в школах Украины в 2024 году начнутся 23-25 марта и закончатся 31 марта.

В некоторых регионах, учитывая безопасность, а также экономию ресурсов на отоплении, зимние каникулы объединили с весенними, и школьники отдыхали почти месяц. В таких учебных заведениях отдых в марте не предусмотрен. Согласно правилам, каникулы в рамках учебного года не должны длиться более 30 дней.

Кроме того, во многих учебных заведениях запланированы дополнительные короткие каникулы – пасхальные. Они продлятся со 1 по 5 мая (или со 2 по 6 мая).

Более подробную информацию и точные даты отдыха школьников можно узнать в администрации вашего учебного заведения.