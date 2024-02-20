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Весна подарит большую любовь только этим знакам Зодиака. Счастье вскружит им голову

Вторник 20 февраля 2024 21:01
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Весна подарит большую любовь только этим знакам Зодиака. Счастье вскружит им голову Кому повезет в любви (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Весна даст представителям четырех знаков Зодиака шанс на счастье. Они смогут найти любовь всей своей жизни. От радости и восторга им захочется петь и танцевать.

Кто встретит свою любовь уже в марте-апреле этого года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Дева

Весной вы сможете забыть об одиночестве. Однако не торопитесь нырять в омут с головой, присмотритесь к человеку, который оказался рядом с вами. Не факт, что вы совершаете ошибку. Все дело в том, что вам попросту нужно подойти к началу отношений очень ответственно.

Если же у вас уже есть вторая половинка, то обязательно запланируйте на март или апрель совместный отпуск. Не обязательно сбегать от всех на неделю, выделить хотя бы день-два на отдых и романтику, это точно пойдет вашим отношениям на пользу.

Телец

В марте или апреле вы будете наслаждаться спокойствием и гармонией. Вас ждет судьбоносная встреча, головокружительный роман подарит вам крылья. А если у вас уже есть любимый человек, то эта весна подарит вам массу приятных моментов.

Не бойтесь проблем. Вам не грозят проблемы и ссоры, все острые углы можно сгладить и без выяснения отношений. Самое главное - сохраняйте спокойствие и не проявляйте лишние эмоции.

Весы

Для вас начало весны станет идеальным моментом для начала новых отношений. Встреча с невероятным человеком может произойти в любом месте и в любое время. Будьте открытыми к чувствам и не бойтесь раскрыть свое сердце.

Если у вас уже есть любимый человек, храните свою верность и откажитесь от соблазнов. Не стоит рисковать, не предавайте того, кто вас по-настоящему любит.

Лев

Вас окружат вниманием и заботой, вы будете купаться во внимании людей, которые симпатичны и вам. Кто-то решит проявить инициативу и рассказать вам о своих чувствах.

Если вы готовы к серьезным переменам, соглашайтесь. Если же у вас есть сомнения, постарайтесь не торопить события. Человек, который вас любит, примет любой ответ, если он будет честным.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Меркурий в Рыбах перевернет жизнь трех знаков Зодиака с ног на голову.

Кроме этого, недавно стало известно, какие женщины по знаку Зодиака рождены, чтобы стать королевами.

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