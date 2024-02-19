Меркурий в Рыбах перевернет жизнь трех знаков Зодиака с ног на голову: кому ждать подарок
23 февраля Меркурий войдет в знак Зодиака Рыб и пробудет там до 10 марта. За этот период он успеет кардинально изменить жизнь представителей трех знаков. Им стоит готовиться к подаркам и приключениям, но не обойдется и без непростых ситуаций.
Кому готовиться к переменам и что принесет Меркурий в Рыбах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Рыбы
В период с 23 февраля по 10 марта Меркурий даст вам шанс пересмотреть весь свой жизненный путь, оценить все победы и проигрыши, сделать правильные выводы и составить план. Вы сможете изменить реальность вокруг себя и окажетесь на распутье.
Пришло время решить, готовы ли вы двигаться вперед. Не бойтесь действовать сердцем. У вас все получится, готовьтесь к радостным приключениям и принимайте подарки.
Дева
Меркурий в Рыбах готовит для вас непростое испытание. Вам придется побороться за свое счастье. Однако если вы не сдадитесь и покажете, что готовы действовать и добиваться желаемого, все будет хорошо.
Кроме этого, в период с 23 февраля по 10 марта вы сможете улучшить отношения со своей второй половинкой. Все заиграет новыми красками. Однако будьте готовы проявить гибкость и не упрямьтесь.
Близнецы
Вероятно, вас "завалят" важными поручениями. Дел будет немало, на вас будет лежать огромная ответственность. Однако именно этот период поможет вам кардинально изменить свою жизнь.
Меркурий даст вам силы и вы точно сможете удивить всех своей продуктивностью. Сосредоточьтесь на карьере, успехи на работе должны стать вашей целью номер один.
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