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Весна відходить від холоду: синоптик розповіла, де буде +28 градусів

Погода в Україні буде дуже теплою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 11 травня в більшості областей буде теплою і комфортною. Температура повітря досягне +24 градуси.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Яка буде погода 11 травня

"Весна оговтується від явно засидів в Україні холоду - завтра температура повітря в більшості областей складе від +15 до +21 градуси, а в західних областях буде від +18 до +24 градусів", - повідомила експерт.

За словами Діденко, в четвер Україні буде майже літо від +20 до +28 градусів.

11 Квітня атмосферний тиск в Україні буде підвищеним, опади - малоймовірні, тільки в Луганській області пройде дощ, можливо, з грозою.

Вітер буде теплим, буде дути з південного заходу, в східній частині, особливо в Приазов'ї, буде потужним.

Погода в Києві 11 травня

У Києві середа очікується теплою до +20 градусів. Опадів у столиці завтра не очікується, сухо і сонячно.

В Україну йде тепло

У четвер, 12 травня, стовпчики термометрів підстрибнуть до +28 градусів, але надалі температура повітря повернеться у звичну норму, ще й підтягне з собою такі необхідні зараз травневі дощі.

Раніше ми писали, синоптики розповіли, яка погода буде в Києві влітку.

Читайте також, як Український гідрометцентр дав прогноз на травень.

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Погода в Україні