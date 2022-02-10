Весна вже близько: прогноз погоди на вихідні 12-13 лютого

Погода в суботу

12 лютого опади очікуються лише у західних областях. Невеликий дощ зі снігом можливий на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях за температури +2...+4.

На решті території країни погода на вихідних буде без опадів.

Якщо ви ще не вибрали подарунок для своєї другої половинки до 14 лютого - саме час вирушити на пошуки!

Сонце виглядатиме з-за хмар, швидкість вітру не перевищить 5 м/с.

Температура повітря у південних областях становитиме +5...+9, східних та центральних - +2...+5, північних - близько 0. Уночі в Україні термометри покажуть близько 0.

У неділю - без опадів

13 лютого у всіх регіонах буде сонячно, з невеликою хмарністю та без опадів протягом дня.

У Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях на термометрах буде близько 0, у Чернігівській області - до +3.

У південних, центральних та західних областях України прогнозується близько +3...+5, у Вінницькій, Житомирській та Запорізькій - до +2...+4.

А ось ніч із неділі на понеділок, за даними Sinoptik.ua, видасться помірно морозною. У середньому очікується до -5...-8, на півдні, у Хмельницькій, Вінницькій та Запорізькій областях - до -4...-6.

Погода в понеділок, 14 лютого

День закоханих також потішить українців сонячною погодою із мінімальною хмарністю.

У західних регіонах та Одеській області денна температура становитиме +5...+7, у центральних регіонах, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях - +3...+5.

У північних та східних областях погода на початку тижня також буде сонячною, проте стовпчики термометрів не піднімуться вище +1...+2.

Уночі прийдуть помірні морози: до -5...-7 на заході, півночі та в центрі, до -4...-6 у південних областях та до -8...-10 у східних регіонах.

Погодні прикмети 12-13 лютого

Вважалося, якою погода буде на Трисвяття, 12 лютого, такою вона протримається до кінця місяця.

Ясна погода та північний вітер обіцяли швидкі морози, іній на деревах - відлигу.

На Микиту Затворника, 13 лютого, прислухалися до ворон - їхнє гучне каркання віщувало хуртовини та снігопади.

А якщо погода була ясною, то намагалися розглянути кола навкруг сонця - це був знак дуже врожайного літа.