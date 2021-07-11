Ці речі привертають багатство і здоров'я: мають бути в кожному домі!

Деякі речі здатні стати справжнім оберегом вашого житла. Вони привертають тільки радість, здоров'я і матеріальне благополуччя. Обзаведіться талісманами зі списку нижче і побачите, як почне змінюватися ваше життя!
Які речі обов'язково повинні бути у вашому домі, щоб у ньому було щастя, пише dailyhoro.
З найдавніших часів цьому предмету приписують властивості оберега від фінансових проблем. Віник обов'язково повинен бути новий (старий відразу міняємо). Поставте його в кутку ручкою вниз, якщо навпаки - ефект буде зворотним.
Купіть новий цвях і вбийте його в дверний косяк. Такий талісман буде захищати ваш будинок від злих язиків, ворогів і вроку. Також вважається, що таким способом можна вберегти домочадців від хвороб.
Підкова - один з найвідоміших і найдревніших оберегів. Вона обов'язково повинна бути з дерева і металу (ніякого пластику). При цьому символ може бути справжнім, декоративним, будь-якого кольору, старим або новим. Підкову вішають на двері або над нею. Вгору кінцями - на удачу, вниз - на захист.
Шпильку можна вішати не тільки на одяг захищаючи себе, але і за шторами, поруч із вхідними дверима. Цей оберіг вважається потужним захисником сім'ї від "лихого ока". Вважається, що шпилька особливо сильний оберіг для дітей, її можна повісити в дитячій кімнаті.
Звичайна домашня сіль - чудовий оберіг від будь-якого зла, причому вона не вимагає ніяких обрядів і ритуалів. Щоб використовувати її як оберіг від неприємностей, просто посипте нею поріг вашого будинку.
З рослин найсильнішим захистом володіють колючі види на кшталт кактуса. Його можна поставити на підвіконні, щоб блокувати погану енергію ззовні. А біля вхідних дверей можна поставити плющ або монстеру - вони також будуть берегти від проникнення зла в ваш будинок.
Біля вхідних дверей необхідно розташувати місячний камінь, опал, тигрове око або обсидіан. Вони стануть відмінними захисниками вашого житла.
Раніше ми писали також, які речі категорично не можна тримати на кухні, так як вони притягують біди і неприємності в житло.
Також ми писали про предмети, від яких потрібно очистити будинок, щоб впустити в нього щастя.