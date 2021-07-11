Ці речі привертають багатство і здоров'я: мають бути в кожному домі!

Віник

З найдавніших часів цьому предмету приписують властивості оберега від фінансових проблем. Віник обов'язково повинен бути новий (старий відразу міняємо). Поставте його в кутку ручкою вниз, якщо навпаки - ефект буде зворотним.

Цвях в дверному косяку

Купіть новий цвях і вбийте його в дверний косяк. Такий талісман буде захищати ваш будинок від злих язиків, ворогів і вроку. Також вважається, що таким способом можна вберегти домочадців від хвороб.

Підкова

Підкова - один з найвідоміших і найдревніших оберегів. Вона обов'язково повинна бути з дерева і металу (ніякого пластику). При цьому символ може бути справжнім, декоративним, будь-якого кольору, старим або новим. Підкову вішають на двері або над нею. Вгору кінцями - на удачу, вниз - на захист.

Шпилька

Шпильку можна вішати не тільки на одяг захищаючи себе, але і за шторами, поруч із вхідними дверима. Цей оберіг вважається потужним захисником сім'ї від "лихого ока". Вважається, що шпилька особливо сильний оберіг для дітей, її можна повісити в дитячій кімнаті.

Сіль

Звичайна домашня сіль - чудовий оберіг від будь-якого зла, причому вона не вимагає ніяких обрядів і ритуалів. Щоб використовувати її як оберіг від неприємностей, просто посипте нею поріг вашого будинку.

Рослина

З рослин найсильнішим захистом володіють колючі види на кшталт кактуса. Його можна поставити на підвіконні, щоб блокувати погану енергію ззовні. А біля вхідних дверей можна поставити плющ або монстеру - вони також будуть берегти від проникнення зла в ваш будинок.

Каміння

Біля вхідних дверей необхідно розташувати місячний камінь, опал, тигрове око або обсидіан. Вони стануть відмінними захисниками вашого житла.