Ці речі притягують в житло бідність і невдачі: позбудьтеся від них прямо зараз!

Фотографії, які викликають негативні емоції. А також знімки, на яких ви собі не подобаєтеся. Сміливо позбавляйтеся від зображень, які викликають у вас погані почуття.

Зламаний годинник. Або відремонтуйте, або віднесіть на звалище. Інших варіантів тут немає.

Статуетки і фігурки птахів (голуб, ворона, сорока, орел, лелека), слона з опущеним вниз хоботом приносять нещастя, символізують зневіру, стрес. Сюди ж відносять фігурки собаки або лева, що сидять на задніх лапах і з відкритою пащею.

Подарунки, які вам не подобаються. Передаруйте, віддайте на благодійність, продайте, але не тримайте ці речі вдома.

Зображення риб притягують злодіїв і роблять пристріт вашого будинку простіше. А морські ракушки у домі можуть негативно вплинути на здоров'я і самопочуття.

Роги тварин - не найкращий декор для дому, це до хвороб і втрати близьких. Якщо вже можете собі дозволити таке дороге хобі, дозвольте собі і мисливський будиночок.

Терміново позбудьтеся від посуду з дефектами - сколами, тріщинами. Це крім усього негігієнічно, так як в сколах можуть збиратися патогенні бактерії. Те ж саме стосується і ножів, особливо залишених на ніч на столі.

Старе зношене взуття притягує своєму власникові біди і невдачі.

Не до добра тримати іржаві, надбиті сільнички, з яких висипається або налипає сіль.

Пошарпаний старий віник у будинку - до збитків і хвороб.

Не до добра тримати в домі виткі рослини, особливо плющ, а також сухі і зів'ялі рослини.