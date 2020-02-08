Ці речі приносять в дім бідність: позбавтеся від них негайно

Деякі речі, які багато людей звикли зберігати вдома, вважаючи їх невинними, здатні накликати на мешканців будинку бідність і навіть злидні. Від чого варто негайно позбутися, щоб відновити правильну енергетику в будинку - в матеріалі Styler.

Старі речі

Ношений одяг, газети або журнали, які ви ніколи не прочитаєте, але все одно зберігаєте, накликають на дім бідність. Усьому цьому непотребу місце в минулому і на звалищі. Не шкодуючи викидайте старий одяг, який вам такий дорогий, але ніколи на вас не налізе або ви будете виглядати в ньому смішно.

Обшарпаний віник

Віник - не тільки інструмент для прибирання будинку. Адже з віником пов'язано дуже багато прикмет про домовиків. Ці мешканці житла відповідають, у тому числі і за матеріальний добробут. Старий лисий віник веде до витоку фінансів. Не варто економити на інвентарі для прибирання, їх потрібно регулярно міняти.

"Мертві" речі

Найперші серед них - це сухі квіти, з яких багато господинь люблять робити композиції. Але подібним не варто захоплюватися, адже все віджиле несе енергетику зів'ялості. Сюди ж відносять опудала тварин, роги, пір'я птахів, засушених жуків або метеликів. Винятком можуть бути випадки, коли це дійсно ваше хобі, і ви за цими речами доглядаєте.

Дрібне сміття в кишені або в гаманці

З малого починається велике. Навряд чи всі ці фантики і квитки - щасливі? Уважно стежте за вмістом ваших гаманців та кишень - у них повинні зберігатися гроші і дійсно потрібні речі.

Зламаний годинник

Енергія злиднів буде проникати в дім, якщо в ньому зберігається зламаний годинник. Це може бути настінний годинник, в якому зламалася батарейка або наручний, що зламався з тієї чи іншої причини.