Вєрка Сердючка несподівано розродилася "дикою" піснею: різдвяний настрій вже зараз!

За словами Андрія Данилка, це не звичайна "ванільна" пісня із присмаком різдвяного десерту, а досить цікавий музичний меседж, покликаний подарувати людям піднесений настрій, підбадьорити їх та нагадати, що жити потрібно тут і зараз.

"У ці темні часи ми з мамою відправляємо промені світла, добра і шампанського всім шанувальникам "Євробачення"! Відзначайте Різдво та Новий рік на повну, бо хтозна, що там за обрієм. Саме про це наша нова пісня", - запевняє зірка.

Над треком Данилко працював спільно зі шведськими саундпродюсерами Андреасом Ерном та Петером Бостремом, які свого часу долучилися до створення багатьох хітів "Євробачення", зокрема переможної "Euphoria" від Loreen.

Вєрка Сердючка - Wild Christmas

Відомо, що скоро світ почує ще одну версію "Wild Christmas" - більш повільну, в стилі 80-х, яка припаде до душі шанувальникам ретрозвучання. Відео також не за горами.