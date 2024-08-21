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Сентябрь нанесет серьезный удар. Какие знаки Зодиака рискуют совершить ошибку

Каким знакам Зодиака ждать проблем в сентябре (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В сентябре в жизни представителей трех знаков Зодиака может начаться "черная полоса". Однако они смогут избежать проблем и "отразить" удары от судьбы.

Кому начало осени принесет неприятности и как этого избежать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.

Телец

В сентябре вам стоит придерживаться плана, который вы составили ранее. Обдумывайте свой каждый шаг и не реагируйте на провокации. Кроме этого, откажитесь от лишних трат, судьба может ударить по вашему кошельку.

Однако вы сможете избежать неудач. Сглаживайте конфликты и не провоцируйте споры. Это касается как личной жизни, так и отношений с коллегами и руководством.

Козерог

Начало осени может вас огорчить. Однако не торопитесь опускать руки, ведь не все потеряно. Конечно, порой будет казаться, что судьба решила проверить вас на прочность, однако это лишь незначительные трудности.

Отразите удары, вы можете все исправить. Вопросы, связанные с семьей или друзьями, могут принести определенные проблемы. Вам нужно найти компромисс, тогда вы с легкостью превратите "черную" полосу в "белую".

Лев

Не паникуйте, если ваша вторая половинка внезапно начнет требовать слишком много внимания. Все дело в том, что вы потеряли баланс между карьерой и личной жизнью, и это обострится в начале осени.

Не играйте с огнем и не разбрасывайтесь словами, о которых вскоре пожалеете. Как только вы восстановите гармонию в отношениях, жизнь вас приятно удивит. Все поправимо, удары от судьбы можно нейтрализовать добрыми поступками и теплыми словами.

К слову, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака требуют слишком много внимания.

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