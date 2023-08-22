Сентябрь перевернет жизнь полностью! Эти знаки Зодиака ждут перемены в начале осени

Овен

Вас ожидают важные изменения в личной жизни. У вас получится завоевать сердце интересного человека или же возобновить отношения с тем, кто для вас имел большое значение ранее.

Успехи в сердечных делах добавят сил и энергии для достижений в профессиональной сфере - появится шанс получить новую должность, продвинуться по карьерной лестнице или стать руководителем нового проекта.

Лев

Ваша яркость и магнетизм в сентябре раскроется с новой силой и это станет важным фактором для перемен сразу в нескольких сферах жизни. В профессиональной сфере на вас обратят внимание и есть все шансы получить интересное предложение по работе.

Постарайтесь чаще бывать в обществе и вас ждут приятные сюрпризы в романтической сфере. Кто-то уже очень давно вам симпатизирует и именно в сентябре произойдет ситуация, которая может стать отправной точкой для нового романа.

Весы

Сложный период в рабочей среде наконец-то закончился и вас ждет совершенно неожиданное развитие событий. У вас получится договориться сразу с несколькими ключевыми персонажами в профессиональной сфере и это значительно улучшит ваши позиции. Вам поможет шарм, харизма и дипломатия.

В личной сфере вы будете обаятельны и ласковы, но одновременно с этим - нерешительны, вас будут одолевать сомнения. Не бойтесь принимать решения и брать на себя ответственность.

Водолей

В начале осени вас ожидает настоящий прорыв в творческой и профессиональной деятельности. Ваши мысли смогут оформиться в некую идею, которая запустит важные процессы в вашей жизни. Это могут быть новые интересные проекты, интересные предложения, влиятельные партнеры или покровители.

Личная жизнь тоже принесет немало сюрпризов, она станет динамичной и насыщенной. Возможны неожиданные подарки и новости.