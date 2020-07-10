Без вентиляції і при +32: у Вінниці онкохворих дітей тримають в жахливих умовах

У Вінниці хворих діток помістили в жахливі умови через карантин. В онкогематологічному відділенні закриті всі вікна, не працює нормально вентиляція, а на вулицю маленьких пацієнтів просто не випускають.

Батьки онкохворих дітей розповіли, що в палатах на вікна встановили спеціальні заглушки, щоб їх неможливо було відкрити. Вентиляційні отвори в палатах теж заклеєні. У спекотні дні температура в палатах досягає до +32 градусів. Вивести дітей на свіже повітря теж забороняють, через карантин.

"Погрожують, що зроблять запис в історію хвороби про порушення карантину. Ще немає доступу до свіжої питної води. Якщо треба вийти в аптеку, то можна дати гроші санітарці, і вона йде", - розповіла мама маленького Артема у коментарі для ТСН.

В таких страшних умовах знаходиться ще 20 пацієнтів. У дітей через спеку і задуху почалися висипання на шкірі. Скаржитися відкрито батьки бояться, проте про проблеми повідомили у благодійний фонд "Таблеточки".

"Зараз існує стандарт 2001 року. Для палат, де перебувають діти, новий норматив +22 градуси. Така температура повинна бути забезпечена в палаті. Я розумію, що для лікарень це може бути складно, але не +32", - прокоментувала ситуацію директор департаменту БФ "Таблеточки" Юлія Ноговіцина.

Головний лікар лікарні пояснив, що, коли батьки звернулися до нього з письмовою заявою, він заборонив відкривати вікна. Але визнав, що вентиляції в лікарні немає.

"Ми працюємо з системою вентиляції давно, це важливо для онковідділення. Ця система була встановлена у нас в закладі, але, на жаль, вона спочатку не працювала", - пояснив Василь Панченко.

Він додав, що запропоновані заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусу і за 4 місяці спалаху COVID-19 вдалося уникнути. Заборону виходити на вулицю або балкон головлікар пояснює рекомендаціями МОЗ. Але там офіційно не прокоментували, а телефоном заперечують такі рекомендації.

Для порівняння, у такому відділенні Львівської лікарні, пацієнти можуть користуватися балконами й там немає жодного випадку зараження. На строгий карантин відправляють тільки тих, у кого є підозра на коронавірус. Дітей між курсами лікування навіть відпускають додому, а по поверненню проводять тести на COVID-19.

"Всі інші пацієнти повинні дотримуватися звичайного для онкохворих режиму - тобто маски, гігієна рук, уникання контактів з інфекційними хворими. А вихід на балкон, в ігровий простір, в спортзал – зберігається", - розповіли у Львівському відділенні дитячої онкології.

У Миколаєві дітям разом з батьками дозволяють виходити на прогулянку і навіть виділили для них окремий ліфт у двір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український інфекціоніст зробив заяву про те, що хворі коронавірусом не заразні.