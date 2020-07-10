Хворі коронавірусом не заразні: український інфекціоніст зробив заяву

Медик зробив заяву про COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Київський медик повідомив свою думку про безсимптомних хворих COVID-19

Коронавірус не так небезпечний, як люди собі це уявляють. Таку точку зору озвучив київський інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський. За словами медика, зараз дуже багато пацієнтів без симптомів, але вони не небезпечні, якщо у вас немає контакту з ними.

Лікар розповів, що українці навіть не підозрюють, що у когось може бути позитивний тест на COVID-19. Але від безсимптомного хворого можна заразитися тільки в тісному контакті.

"Вони хворі, — Ред.) не заразні. Так вважають багато дослідників. Можливо, людина з безсимптомною формою небезпечна тільки при близькому контакті — користуванні загальною посудом, поцілунки", - розповів Дубровський "Фактам".

Він ще раз нагадав, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом і закликав не лякати українців новими міфами про COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні все ще діє карантин, через те, що число хворих коронавірусом не перестає збільшуватися і не знижується. В країні обов'язковий масковий режим у громадських місцях і дотримання соціальної дистанції.

Як ми раніше писали, в Україні громадяни після повернення з країн "червоної зони" зобов'язані пройти 14-денну самоізоляцію, а також встановити в своєму смартфоні мобільний додаток "Дій вдома".