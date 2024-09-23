Венера принесет хорошие новости 4 знакам Зодиака. Что сулит астрологический прогноз на 23 сентября

Как звезды и планеты повлияют на этот день

В этот день Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществляет ингрессию к знаку Скорпиона.

Венера будет находиться в восьмом знаке Зодиака до 17 октября 2024 года. И это - одно из самых сложных положений для этой планеты.

Положительное ее влияние в период с 23 сентября по 17 октября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Рыбы

Рак

Козерог

Дева.

"Внимательными с действием Венеры в этот период нужно быть Скорпионам, Тельцам, Львам и Водолеям. В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с индустрией красоты, искусством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, материальными ценностями, творчеством, взаимоотношениями. В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с рисками, опасностями, трансформациями, финансами", - отметила астролог.

Каким знакам Зодиака повезет на днях (иллюстрация: freepik.com)

Солнце в разрушительном градусе - к чему готовиться

"До 16:15, 23-го сентября Солнце будет в разрушительном градусе Весов. В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятия добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности", - предупредила астролог.

В этот день могут рушиться связи человека. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Солнца.

Кроме этого, в понедельник, с 05:04 до 18:00, Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения будет в королевском градусе Девы.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - рассказала эксперт.

Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, щепетильность, своевременность, основательность. Он наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, власти.

"Особенно благоприятно влияет на способности к усвоению информации, обучению. Способствует концентрации внимания, повышению интеллекта. В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - пояснила астролог.

Гороскоп на 23 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

"23 сентября - день Луны, отвечающей за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - объяснила астролог.

"23 сентября с 09:58 до 11:41 Луна будет в разрушительном градусе Близнецов️. Это - градус жертвенной проверки, который приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизма, уныния", - отметила она.

В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор, извращение. По словам Соловьевой, в медицинской астрологии с этим градусом связаны вегетативная нервная система, любого рода поражения нервной системы и ослабленное зрение.

Астролог дала следующие советы:

не полагайтесь на тех, кто не стоит доверия, будьте осторожны в выборе друзей

не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это не происходило

не ставьте себя в зависимость от окружающих

не подстраивайтесь под других, живя за их счет

не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Луны.

Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.