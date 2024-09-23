Венера принесет хорошие новости 4 знакам Зодиака. Что сулит астрологический прогноз на 23 сентября

Астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на этот понедельник, 23 сентября. И оказалось, что сутки будут очень насыщенными и интересными.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог рассказала, каким знакам Зодиака повезет, а также какие цвета принесут успех.
В этот день Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществляет ингрессию к знаку Скорпиона.
Венера будет находиться в восьмом знаке Зодиака до 17 октября 2024 года. И это - одно из самых сложных положений для этой планеты.
Положительное ее влияние в период с 23 сентября по 17 октября ощутят представители следующих знаков Зодиака:
"Внимательными с действием Венеры в этот период нужно быть Скорпионам, Тельцам, Львам и Водолеям. В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с индустрией красоты, искусством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, материальными ценностями, творчеством, взаимоотношениями. В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с рисками, опасностями, трансформациями, финансами", - отметила астролог.
Каким знакам Зодиака повезет на днях (иллюстрация: freepik.com)
"До 16:15, 23-го сентября Солнце будет в разрушительном градусе Весов. В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятия добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности", - предупредила астролог.
В этот день могут рушиться связи человека. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Солнца.
Кроме этого, в понедельник, с 05:04 до 18:00, Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения будет в королевском градусе Девы.
"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - рассказала эксперт.
Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, щепетильность, своевременность, основательность. Он наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, власти.
"Особенно благоприятно влияет на способности к усвоению информации, обучению. Способствует концентрации внимания, повышению интеллекта. В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - пояснила астролог.
Гороскоп на 23 сентября (иллюстрация: freepik.com)
"23 сентября - день Луны, отвечающей за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - объяснила астролог.
"23 сентября с 09:58 до 11:41 Луна будет в разрушительном градусе Близнецов️. Это - градус жертвенной проверки, который приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизма, уныния", - отметила она.
В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор, извращение. По словам Соловьевой, в медицинской астрологии с этим градусом связаны вегетативная нервная система, любого рода поражения нервной системы и ослабленное зрение.
Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.
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