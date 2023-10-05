Велосипед, маяк и еще 5 изобретений, погубивших своих же создателей

Сильвестр Роппер и его паровой велосипед

Сильвестр Ропер потратил всю свою жизнь на усовершенствование различных механизмов и создание новых изобретений. Он разработал свою швейную машинку, а также создал паровой автомобиль. Даже в свои 70 лет Ропер оставался активным и создал прототип первого мотоцикла.

В июне 1896 года Сильвестр Ропер отправился на прогулку на своем изобретении. Однако при скорости 60 км/ч он неожиданно упал с мотоцикла прямо перед общественностью. К сожалению, это падение привело к его смерти на месте. Причиной смерти стала остановка сердца, и неизвестно, наступила ли она во время езды или в результате падения.

Паровой велосипед (первый в истории мотоцикл) Ропера (фото: wikipedia)

Типографская машина Уильяма Буллока

В 1843 году Ричард Марч Ход разработал прототип ротационной печатной машины, но в то время это изобретение выглядело как необъяснимый эксперимент. Двадцать лет спустя инженер Уильям Буллок завершил разработку этого механизма, что привело к настоящему прорыву в области печатной продукции.

Буллок усовершенствовал машину, добавив в нее автоматическую систему подачи бумаги, механизмы фальцевания, печать на обеих сторонах и возможность использовать несколько цветов краски. Эти улучшения позволили значительно повысить производительность машины, способной производить до 30 тысяч листов в час. Это расширило возможности для печати книг и газет большими тиражами.

Однако, спустя всего четыре года после усовершенствования системы веб-ротационной печатной машины, сам Уильям Буллок стал жертвой этого изобретения. При попытке исправить застрявший механический блок машины он неосторожно ударил его ногой. Это привело к зажиму его ноги в печатной машине и травмированию конечности. Через несколько дней от этой травмы развилась гангрена, ставшая причиной его смерти.

Типографская машина Уильяма Буллока (фото: wikipedia)

Томас Эндрюс-младший и рейс "Титаника"

Томас Эндрюс-младший был выдающимся конструктором пассажирских лайнеров и известен своей работой над многочисленными судами. Самой выдающейся его работой был "Титаник", который в то время являлся крупнейшим пассажирским судном. Как создатель этого корабля Эндрюс был хорошо ознакомлен с его строением и характеристиками.

После столкновения Титаника с айсбергом Эндрюс оперативно оценил повреждение судна и пришел к выводу, что его затопление будет неизбежным. Несмотря на это, он предпочел спасение пассажиров и провел оставшееся время на организацию спасения. Эндрюс отказался покидать корабль вместе с другими и погиб вместе со своим наиболее известным творением.

"Титаник" выходит в первый и последний рейс 10 апреля 1912 года (фото: wikipedia)

Гораций Лоусон Ханли и подлодка

Одним из создателей первой подводной лодки считается адвокат и законодатель из Луизианы Гораций Л. Ханли. Новое оружие требовалось конфедератам во время американской Гражданской войны.

Первая подлодка на ручном приводе была построена Ханли в Новом Орлеане, но субмарину специально затопили при выходе жителей юга из города в 1862 году. Второй образец затонул в заливе Мобилити Бэй, штат Алабама. Но Ханли на этом не успокоился и нашел средства на строительство третьей подводной лодки. Но в октябре 1863 года сам создатель субмарины вместе с семью членами экипажа затонул недалеко от Чарльстона в результате испытаний.

Конфедераты позже подняли столь ценный экспонат и даже набрали на лодку новую команду. Новый поход удался - субмарина смогла потопить корабль врага.

"Ханли", 6 декабря 1863 года, картина Конрада Чепмена (фото: wikipedia)

Франц Райхельт и плащ-парашют

Один из пионеров авиационной безопасности, Франц Райхельт, был простым французским портным австрийского происхождения. В свободное от работы время он придумал плащ-парашют, считая, что это изобретение может помочь летчикам в случае аварии в воздухе. В то время самолеты только начали развиваться, и было непонятно, как можно было бы помочь летчикам спастись.

Первые испытания изделия Райхельт проводил не на себе, а выбрасывал из окна собственной квартиры манекены. Однако эти попытки были неуспешными, так как парашют не успевал раскрыться вовремя. После многочисленных усовершенствований своего изобретения конструктор решил лично испытать его. Он получил разрешение от парижской префектуры для прыжка с нижнего уровня Эйфелевой башни.

4 февраля 1912 года произошел прыжок с высоты 57 метров. К сожалению, плащ-парашют снова не раскрылся, на этот раз он застрял на стропах. Райхельт разбился и скончался на месте от удара о землю. Его попытку наблюдали сотни зрителей, собравшихся увидеть этот эксперимент.

Плащ-парашют Франца Райхельта (фото: wikipedia)

Генри Уинстенли и его маяк

Генри Уинстенли проживал в конце XVII столетия. Этот инженер был известен на всю округу своей страстью к разнообразным механическим приборам, гидравликам, а также изобразительному искусству.

Жилье Уинстенли казалось настоящим "домом чуда", куда люди приходили на экскурсии, наблюдая за разными интересными механическими устройствами. Инженер даже смог открыть в Лондоне целый центр аттракционов с водными пушками, фонтанами и фейерверками.

В конце 1690-х Уинстенли задумал новый проект. Он решил создать на Эдистонских скалах маяк, который помогал бы торговым судам избежать в этих водах катастроф.

Маяк появился на скалах, расположенных в 14 километрах от берега. Инженер создал деревянную постройку высотой 40 метров. Фундамент был каменным, крыша покрывала красная черепица, присутствовала и авторская роспись здания. Немногие верили в прочность этого сооружения, но сам Уинстенли пообещал переждать ближайший шторм именно внутри своего маяка.

26 ноября 1703 г. в Англию пришел мощный ураган. В тот день Уинстенли оказался внутри своего маяка. Здание не выдержало натиска стихии и упало, убив своего создателя. Когда шторм закончился, на Эдистонских скалах не нашли ни маяка, ни возводивших его рабочих, ни самого Уинстенли.

Измененный маяк Уинстенли (фото: wikipedia)

Генри Смолински и летающие автомобили

Генри Смолински работал инженером в американской оборонной компании Northrop. Однако его амбиции выходили за пределы этой работы, и он решил покинуть должность, чтобы основать свою собственную компанию, которая имела целью внедрить на рынок летающие автомобили.

В 1973 году компания успешно построила два прототипа, используя заднюю часть самолета Cessna Skymaster, которую присоединили к автомобилю Ford Pinto. Эта конструкция даже позволяла снимать и устанавливать хвостовую часть по необходимости. Смолински планировал вывести готовый продукт на рынок уже в 1974 году и даже провел испытательный полет 11 сентября 1973, во время которого изобретателя сопровождал второй пилот.

К сожалению, эти испытания завершились трагедией - крыло отделилось от стойки, и оба летчика погибли. После расследования стало известно, что причиной крушения были недостатки в сварочных швах.

AVE Mizar Генри Смолински (фото: wikipedia)