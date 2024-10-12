"Большое несчастье" Сатурна. Что обещает астрологический прогноз на 12 октября и как не совершить ошибки
В эту субботу, 12 октября, Сатурн будет находиться в ретрограде. Поэтому существует немало дел и планов, которые могут привести только к ошибкам и проблемам. И это поправимо.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на эту субботу и рассказала, как правильно поступать во время ретроградов.
Прогноз астропогоды на 12 октября
Период для стоматологических вмешательств будет неблагоприятным. Но эта суббота - один из лучших дней октября для:
- новых дел и важных решений
- оформление важных сделок и торговых операций
- начала большого строительства
- начала дальних путешествий
- командировок
- новых контактов
- хирургических вмешательств и посещения парикмахерской.
"Избегайте конфликтов, генерируйте только положительные эмоции. Нельзя проявлять алчность, корыстность и поверхностность. Избегайте сексуальных контактов", - посоветовала астролог.
"Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний. На период после 16:35 не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки. А до 16:35 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать", - добавила она.
Направьте эти силы на укрепление отношений в семье, уборку жилья. Главный девиз дня, отметила Соловьева, таков: творение во всех смыслах.
В этот день завершайте судебные дела, решайте конфликты. Эта суббота - период равновесия, гармонии, щедрости, оптимизма. Благоприятное время для творчества.
Гороскоп на 12 октября (иллюстрация: GettyImages)
Астролайфхаки на субботу
12 октября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".
Астролог напомнила, что Сатурн щедро вознаграждает тех, кто достойно проходит его испытания. И сейчас эта планета находится в ретроградном движении.
Сбалансировать действие Сатурна можно честными словами и поступками, заботой и трудом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.
Кстати, ранее мы рассказывали, что ретроградный Юпитер изменит судьбу трех знаков Зодиака.
Кроме того, недавно стало известно, каким знакам Зодиака улыбнется удача уже 12 октября.