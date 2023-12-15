"Гигантское" удовольствие: назван самый популярный сексуальный фетиш. Почему людям это нравится?

Сексуальная фантазия "Великан" является наиболее популярной среди фетишей в 2023 году, ею грезят миллионы людей во всем мире. На PornHub имеется более 6 тысяч видео, связанных с термином "Великан".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Metro .

В чем главный соблазн этой фантазии

Макрофилия - это сексуальная фантазия о великанах или иногда гигантских объектах. Этот фетиш является третьей категорией самых высоких доходов - продажи выросли на 36% за последний год. Но секс-эксперт Несс Купер говорит, что это не новая тенденция.

В течение определенного времени у людей была одержимость гигантами, особенно сильными доминантными женщинами, высокими или большими. От амазонских воинов до мифологических богинь, многие поклонялись женщинам, возвышавшимся над зданиями или которые были выше среднестатистического мужчины.

"Для некоторых это просто фетиш высоты. Как правило, мы видим, что о фетише высоты говорят женщины, предпочитающие мужчин определенного роста. Но фокус немного изменился", - говорит Купер.

Эксперт отмечает, что желания гигантского роста сексуального партнера также могут сводиться к "совместимости роста во время интимной близости и преимущества, чтобы определенные части тела были в пределах досягаемости во время секса".

Но людей привлекает не только высокий рост, но и большие половые органы.

Несс отмечает, что телевизионные сериалы, такие как The Boys и Gen V, а также такие игры, как Resident Evil, имеют сцены или сюжеты, которые могли бы удовлетворить людей с фетишем "Великан". Недавно также в сети все могли видеть альтер-эго Тейлор Свифт или "монстра на холме" в ее хитовом видеоклипе на сингл Midnights Anti Hero, где она была в виде великана.

Где люди находят великанов-гигантов

"Многие люди с этим фетишем могут исследовать изображения или клипы, которые были отредактированы, чтобы один человек выглядел как гигант. Другой способ состоит в форме подчинения - ролевые игры, в процессе которых много времени тратится на ползание по полу", - объясняет секс-эксперт.

Несс также отмечает, что фетиш "Великана" связан с другим - формофилией.

"В этом случае один человек из пары имеет фетиш относительно маленьких существ, таких как жуки. Некоторые считают себя жуком или маленьким существом, и видят себя похожим на муравья или пчелу, которое служат пчелиной или муравьиной матке", - добавляет Купер.