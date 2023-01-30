RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ведущий Алексей Суханов рассказал музею "Голоса мирных" историю из Днепра

Ведущий Алексей Суханов рассказал историю из Днепра музею "Голоса мирных" (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Атака по жилому дому в Днепре 14 января 2023 - ужасная трагедия, которая отозвалась в сердце каждого.

Историей Насти Швец, девушки, чье фото облетело весь мир, с музеем "Голоса мирных" делится посол Фонда Рината Ахметова, актер и ведущий Алексей Суханов.

"В тот день мы пообедали дома. Я сказала, что пойду посплю, потому что мне нужно было работать в ночную смену. Родители оставались на кухне, собирались делать свечи для военных. Я только легла, укуталась, буквально несколько минут - и просто какой-то "барабум", - вспоминает Настя.

Она открыла глаза и не сразу поняла, что произошло. Настю накрыло дверью. Девушка увидела, что комната стала меньше размеров, повсюду были цемент и крошка от стен. Увидела улицу там, где не должна ее видеть. Тогда пришло осознание - в дом прилетело.

"Я начинаю исступленно кричать, звать родителей. Выхожу в то, что раньше было коридором: ничего нет. На кухню не пройти, потому что кухни нет. Я продолжаю кричать, зовут родителей - и понимаю, что я стою уже в соседней квартире, что такого не может быть", - рассказывает девушка.

Когда девушка выбралась из-под завала, под ноги попала мишура, лежавшая в семейном амбаре. Настя взяла яркий "дождик", понимая, что люди внизу могут его не увидеть. Пыталась подойти поближе к краю, когда получила сильный удар сверху. Да, с головой в крови, она стояла среди разрушенного дома, размахивала мишурой и кричала: "Помогите!"

О смерти родителей Настя узнала через несколько часов после этого разговора. Рядом была ее старшая сестра - единственная поддержка. Пять месяцев назад Настя уже потеряла любимого: Владислав погиб в боях под Харьковом. Настя верит, что он с небес спас ее жизнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр