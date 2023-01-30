Ведущий Алексей Суханов рассказал музею "Голоса мирных" историю из Днепра

"В тот день мы пообедали дома. Я сказала, что пойду посплю, потому что мне нужно было работать в ночную смену. Родители оставались на кухне, собирались делать свечи для военных. Я только легла, укуталась, буквально несколько минут - и просто какой-то "барабум", - вспоминает Настя.

Она открыла глаза и не сразу поняла, что произошло. Настю накрыло дверью. Девушка увидела, что комната стала меньше размеров, повсюду были цемент и крошка от стен. Увидела улицу там, где не должна ее видеть. Тогда пришло осознание - в дом прилетело.

"Я начинаю исступленно кричать, звать родителей. Выхожу в то, что раньше было коридором: ничего нет. На кухню не пройти, потому что кухни нет. Я продолжаю кричать, зовут родителей - и понимаю, что я стою уже в соседней квартире, что такого не может быть", - рассказывает девушка.

Когда девушка выбралась из-под завала, под ноги попала мишура, лежавшая в семейном амбаре. Настя взяла яркий "дождик", понимая, что люди внизу могут его не увидеть. Пыталась подойти поближе к краю, когда получила сильный удар сверху. Да, с головой в крови, она стояла среди разрушенного дома, размахивала мишурой и кричала: "Помогите!"

О смерти родителей Настя узнала через несколько часов после этого разговора. Рядом была ее старшая сестра - единственная поддержка. Пять месяцев назад Настя уже потеряла любимого: Владислав погиб в боях под Харьковом. Настя верит, что он с небес спас ее жизнь.