Вечірка пенсіонерів: як зараз виглядають актори з Гаррі Поттера (фото)

У мережу злили знімки пристарілих акторів з фільму "Гаррі Поттер"
Том Фелон, який зіграв Драко Малфоя, опублікував фотографії, на яких відображені актори з "Гаррі Поттера". Користувачі навіть не впізнали улюблених героїв, настільки сильно змінилися зірки. Відповідні знімки актор опублікував в своєму Instagram.
На фото можна побачити вже дорослих Невілла Долгопупса, Джині Візлі, Полумну Лавґуд, Герміону Грейнджер і Малфоя - вони зібралися на різдвяну вечірку.
За дві доби публікація зібрала понад 1,5 мільйона лайків. Фанатам побачене припало до душі, а в одному з коментарів було жартома помічено, що актори на фото виглядають як пенсіонери.
Деніела Редкліффа на знімку не виявилося, однак він поділився подібним фото в соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, що Джоан Роулінг розповіла про походження символу "Дарів Смерті".