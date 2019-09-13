Вечір кохання: учасники Танців з зірками відкрили таємницю наступного ефіру

Четвертий ефір проекту Танці з зірками 2019 глядачі зможуть побачити вже у неділю, 15 вересня, на телеканалі "1+1". Цей випуск буде носити особливу тематику – "Вечір кохання". Головною подією цього вечора стане весілля Катерини Кухар і Олександра Стоянова, які в прямому ефірі обміняються обручками і клятвами у вірності.

Фото: Прес-служба

А от інші учасники розкажуть глядачам історії з власного життя, які близькі їх серцю. Хтось зізнається в коханні своїм половинкам, а хтось покаже трагедію нерозділеного кохання.

Ганна Різатдінова розкаже всій країні про свою незабутню юну любов. Олімпійська призерка з Олександром Прохоровим готується показати страсну румбу.

Фото: Прес-служба

Улюблена ведуча країни Надія Матвєєва розповість про нерозділене кохання і людину, яку вона так і не змогла забути. Ліричний фокстрот у виконанні її пари разом з Валерієм Шохіним як можна краще передасть всі переживання і почуття зірки.

Даніель Салем вперше відкриє завісу над своїм особистим життям і з Юлією Сахневич затанцює енергійну сальсу. DZIDZIO з Яною Цибульською "запалить" зал емоційним джайвом, а Вікторія Булітко з Дмитром Дікусаром занурять глядачів у незабутнє танго.

Фото: Прес-служба

На балконі учасників буде зустрічати яскрава ведуча, яка за сумісництвом стане "тамадою" гучного весілля Катерини Кухар і Олександра Стоянова, Леся Нікітюк. Минулорічна учасниця Танців з зірками готує для зірок запальні конкурси та обряди, без яких не проходить жодне українське весілля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Кравець вперше заплакала на камеру.

А також розповідали про те, що Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінка і зайвий пафос.