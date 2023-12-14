Удалось вовремя установить диагноз: во Львове спасли ребенка с очень редкой болезнью

Во Львове 7-летнего ребенка привезли в больницу с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. После обследования врачи установили редкую болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Первого медицинского объединения Львова.

Что известно о болезни

После длительных обследований врачи установили диагноз - болезнь моямоя.

Moyamoya в переводе с японского означает клубок дыма. По статистике, это редкое сосудистое заболевание головного мозга неизвестной этиологии возникает примерно в 5 случаях на 10 тыс. человек.

Оно может проявиться в детстве или во взрослом возрасте. Однако важно вовремя установить диагноз.

Дальнейшее лечение маленького пациента состояло из нейрохирургического вмешательства - экстраинтракраниального шунтирования, успешно проведенного львовскими специалистами.

Во Львове врачи диагностировали девочке болезнь моямоя (фото:facebook.com/RadiologyLviv)

Симптомы болезни

Болезнь моямоя связана с окклюзией сосудов головного мозга. Кровь сосуды сначала сужаются в течение относительно продолжительного периода времени. Постепенное сужение сосудов со временем приводит к полной закупорке артерии.

Моямоя проявляется особенно часто у детей от 2 до 10 лет, у взрослых - от 30 до 40 лет. В результате болезни моямоя пациенты имеют повышенный риск перенести инфаркты мозга и мозговые кровоизлияния.