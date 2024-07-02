Учиться с TikTok: 9 интересных и полезных каналов для обучения школьников

Страницы с образовательным контентом в TikTok

История

chuguystyr: Этот канал делает изучение истории Украины интересным и увлекательным с помощью анимационных сериалов и мемов.

Культура

koloryt.project: Здесь вы найдете интересные видео об украинской культуре, как современной, так и древней.

Химия

glebrepich: Глеб Репич - это преподаватель химии, который делится познавательными опытами и объяснениями химических явлений.

Биология

bio_vstup: Этот канал публикует краткие тесты и полезную информацию по биологии, которая поможет вам как в изучении школьного курса, так и в подготовке к НМТ.

Украинский язык

shymanovski: Актер и преподаватель по технике языка Андрей Шимановский помогает избавиться от суржика, улучшить дикцию и запомнить правильные ударения.

olexandravramenko: Александр Авраменко - один из самых известных преподавателей украинского языка. На его канале вы найдете полезные советы по изучению языка, разбор распространенных ошибок и ответы на вопросы.

Математика

natalia_venhryn: Наталья Венгрин - учительница математики, кратко и содержательно объясняющая принципы математических закономерностей и решающая задачи по школьной программе.

География

geo_teacher: Учитель географии Алла Евтушенко публикует экспресс-уроки с разбором задач НМТ, викторины, тесты и юмористические видео из жизни учителей.

Английский язык

tumazarchik: Автор канала в неординарной форме объясняет интересности английского языка, разбирает тексты популярных песен и помогает изучить новую лексику.