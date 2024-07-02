Учиться с TikTok: 9 интересных и полезных каналов для обучения школьников

Одной из самых популярных социальных сетей среди современных детей и подростков является TikTok. Хотя сеть имеет репутацию исключительно развлекательного ресурса и критикуют ее за содействие развитию у детей "клипового мышления", ее не стоит недооценивать. Силу и популярность TikTok можно использовать с пользой для обучения и развития детей и подростков.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинский вебсайт Освіта.UA, специализирующийся на образовательных темах.
История
chuguystyr: Этот канал делает изучение истории Украины интересным и увлекательным с помощью анимационных сериалов и мемов.
Культура
koloryt.project: Здесь вы найдете интересные видео об украинской культуре, как современной, так и древней.
Химия
glebrepich: Глеб Репич - это преподаватель химии, который делится познавательными опытами и объяснениями химических явлений.
Биология
bio_vstup: Этот канал публикует краткие тесты и полезную информацию по биологии, которая поможет вам как в изучении школьного курса, так и в подготовке к НМТ.
Украинский язык
shymanovski: Актер и преподаватель по технике языка Андрей Шимановский помогает избавиться от суржика, улучшить дикцию и запомнить правильные ударения.
olexandravramenko: Александр Авраменко - один из самых известных преподавателей украинского языка. На его канале вы найдете полезные советы по изучению языка, разбор распространенных ошибок и ответы на вопросы.
Математика
natalia_venhryn: Наталья Венгрин - учительница математики, кратко и содержательно объясняющая принципы математических закономерностей и решающая задачи по школьной программе.
География
geo_teacher: Учитель географии Алла Евтушенко публикует экспресс-уроки с разбором задач НМТ, викторины, тесты и юмористические видео из жизни учителей.
Английский язык
tumazarchik: Автор канала в неординарной форме объясняет интересности английского языка, разбирает тексты популярных песен и помогает изучить новую лексику.
Напомним, что TikTok выпустил свой аналог Instagram.
А еще у нас есть материал о том, как смотреть видео в TikTok без Wi-Fi.