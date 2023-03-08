Учительница из Харькова рассказала музею "Голоса мирных" о первых днях войны

"24 февраля я проснулась от странных звуков. Везде сон подумала, что это фейерверки. Когда звуков стало больше, они стали громче, я очнулась окончательно, прочла новости и поняла, что путин объявил полномасштабное вторжение", - вспоминает Валерия.

Валерия и его парень решили ехать к нему на работу. Он работал шеф-поваром в кафе, расположенном в подвальном помещении времен Второй мировой войны. С собой взяли животных и тревожный чемоданчик, в который Валерия положила ноутбук и... целый набор детской канцелярии. Полноценно пообщаться со своими учащимися удалось только первого марта. Конечно, дистанционно.

"Им не столь интересно было рассказывать о себе, как интереснее было узнать обо мне. Где я нахожусь, чем занимаюсь, я ли в безопасности. Их боевой дух, настройки на победу и положительное настроение сохраняются до сих пор", - делится Валерия.

11 марта она полностью вернулась в рабочий процесс. Ее парень с друзьями организовали систему приготовления горячей пищи для людей, которые прятались в метро: по 400-500 порций в день. После середины мая в городе стало тише, люди начали возвращаться из метро в свои дома. Необходимость готовить отпала. Тогда Валерия и его парень тоже вернулись домой.

"Летом я ездила в школу. Там время застыло. На доске написано "23 февраля", лежат детские вещи. Немного жутко, грустно. Музей воспоминаний. Я им видео снимала, как выглядит класс. Показывала: тут ваши пенальчики, тут ваша папка с тетрадями", - рассказывает Валерия.

Она мечтает о победе, о встрече с учащимися, подругами, родственниками. Валерия понимает, что сразу легко не станет, но уверена: украинцам важно не потерять чувство единства, чтобы восстановить страну.

История Валерии вошла в архив музея "Голоса мирных" - масштабного архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.