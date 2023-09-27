Учителя назвали ошибки родителей, которые увидели в школе: своих детей они не будут так воспитывать

Родители-вертолеты

Бывшая учительница английского языка в средней школе в Миннесоте Кэти Немчик под понятием "вертолет" имеет в виду чрезмерную опеку и вмешательство в жизнь детей.

А это в долгосрочной перспективе очень вредно для детей.

"Когда дети маленькие, они нуждаются в большем участии родителей, но цель состоит в том, чтобы родители и учителя передавали все больше ответственности ученикам, когда они взрослеют, чтобы они овладевали такими важными жизненными навыками, как организация, управление временем и ответственность", - рассказала она.

К тому же она отметила, когда преподавала в старших классах, многие родители обращались к ней с просьбой проконтролировать оценки и иногда помогали ученикам с задачами, что те переставали учиться.

Не давать обещаний, которых не можешь выполнить

Мать двоих детей и преподавательница пятого класса Кэти Бринель рассказала, что дети очень разочаровываются, когда их родители обещают им что-нибудь и не придерживаются своих слов.

По ее словам, одно дело, когда ребенок разочарован тем, что его планы провалились, другое же - когда ребенок мирится с тем, что его родители постоянно обещают, но ничего не выполняют.

В результате это приводит к недоверию в отношениях.

Не винить учителя,

Кэти Немчик заявила, что неоднократно видела, как родители делали поспешные выводы относительно нее, не выслушав ее точку зрения.

Поэтому родители посылали ей электронные письма "с требованием узнать, почему ученик получил низкую оценку". К тому же на родительском собрании ей задавали вопросы типа: "Чему вы обучаете моего ребенка этому?"

"В большинстве, как только родители говорили со мной, они понимали, что дома они, возможно, не получают всей истории. И что важно - я не монстр, который хочет забрать их ребенка!" - отметила она.

Не верить в успех ребенка

Бывший учитель математики в средней школе Нью-Йорка Хосе Уилсон рассказал, что как отец он не будет недооценивать своего ребенка. В частности, если у родителей были определенные трудности с обучением, то это не значит, что такой же результат ждет и их детей.

Поэтому не стоит отменять семейные путешествия, даже если придется пропустить несколько дней в школе. Все потому, что потом ребенок обязательно догонит пропущенный материал. Важно только верить в ребенка.

К тому же время проведенное с семьей - бесценно и ребенок запомнит его надолго.