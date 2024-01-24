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Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина

Среда 24 января 2024 20:20
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Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина Учителя обеспокоены "умными" технологиями в образовательном процессе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Большинство учителей английского языка выступают против применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного British Council в 118 странах мира.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об исследовании и его результатах, а также какая ситуация с использованием ИИ в украинских школах.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Icef Monitor, British Council, Министерство образования и науки Украины.

Используют ли педагоги искусственный интеллект

Результаты проведенного British Council опроса свидетельствуют о том, что большинство учителей так или иначе используют "умные" технологии в рабочем процессе.

Наиболее распространенными причинами использования ИИ среди учителей стали:

  • создание учебных материалов (57%)
  • помощь учащимся в практиковании английского (53%)
  • создание планов уроков (43%)

Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина

Учителя используют ИИ для разных задач (инфографика: British Council)

При этом среди "инструментов" ИИ, полезных для работы, педагоги чаще всего упоминали:

  • приложения для изучения языка (48%)
  • генерирование языка искусственным интеллектом (37%)
  • чат-боты (31%)

Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина

Инструменты на основе ИИ использует значительная часть учителей (инфографика: British Council)

Чего боятся учителя английского

Несмотря на широкое распространение и применение ИИ в учебном процессе, учителя обеспокоены чрезмерной зависимостью от него школьников.

Они признают, что искусственный интеллект может существенно помогать учащимся с:

  • чтением
  • письмом
  • аудированием
  • разговорами

В то же время большинство педагогов отмечают, что инструменты ИИ должны дополнять, а не менять существующие методы преподавания.

На прямой вопрос о том, верят ли они, что к 2035 году "ИИ сможет преподавать английский язык без учителя", около половины (51%) учителей ответили отрицательно. В то время как согласились с таким утверждением 24% педагогов, а нейтралитета решили придерживаться 26%.

Кроме того, большинство учителей признались, что не имеют достаточной подготовки для того, чтобы использовать ИИ в рамках своей преподавательской работы. Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина

Мнение педагогов относительно утверждения: "Я получил достаточную подготовку, чтобы включить ИИ в свое преподавание" (инфографика: British Council)

Какая ситуация в Украине

Согласно результатам всеукраинского исследования по использованию ИИ в школьном образовании (инициированного Projector Creative & Tech Institute и Малой академией наук при поддержке исследовательской компании Factum Group), самым популярным "умным" сервисом, с которым хорошо знакомы и ученики, и преподаватели, является ChatGPT.

Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина

Знание и использование сервисов ИИ среди педагогов в Украине (инфографика: mon.gov.ua)

При этом мнения учителей относительно ИИ различаются - они понимают, что это новейшие технологии, которые могут быть полезны, однако сомневаются из-за возможных проблем:

  • ошибок в работе ИИ
  • ограничения развития учащихся
  • списывания
  • неэтического использования инструментов ИИ

В то же время, большинство учеников считают, что использование искусственного интеллекта наоборот может улучшить их обучение и развитие, сделать образовательный процесс более интересным и увлекательным.

Они даже готовы учиться особенностям и этике использования ИИ, узнать больше о его преимуществах и недостатках.

Напомним, ранее мы рассказывали, списывают ли ученики больше из-за ChatGPT в Украине и мире.

Читайте также, как искусственный интеллект используется для мошенничества и что можно с этим сделать.

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