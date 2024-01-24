Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина
Большинство учителей английского языка выступают против применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного British Council в 118 странах мира.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об исследовании и его результатах, а также какая ситуация с использованием ИИ в украинских школах.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Icef Monitor, British Council, Министерство образования и науки Украины.
Используют ли педагоги искусственный интеллект
Результаты проведенного British Council опроса свидетельствуют о том, что большинство учителей так или иначе используют "умные" технологии в рабочем процессе.
Наиболее распространенными причинами использования ИИ среди учителей стали:
- создание учебных материалов (57%)
- помощь учащимся в практиковании английского (53%)
- создание планов уроков (43%)
Учителя используют ИИ для разных задач (инфографика: British Council)
При этом среди "инструментов" ИИ, полезных для работы, педагоги чаще всего упоминали:
- приложения для изучения языка (48%)
- генерирование языка искусственным интеллектом (37%)
- чат-боты (31%)
Инструменты на основе ИИ использует значительная часть учителей (инфографика: British Council)
Чего боятся учителя английского
Несмотря на широкое распространение и применение ИИ в учебном процессе, учителя обеспокоены чрезмерной зависимостью от него школьников.
Они признают, что искусственный интеллект может существенно помогать учащимся с:
- чтением
- письмом
- аудированием
- разговорами
В то же время большинство педагогов отмечают, что инструменты ИИ должны дополнять, а не менять существующие методы преподавания.
На прямой вопрос о том, верят ли они, что к 2035 году "ИИ сможет преподавать английский язык без учителя", около половины (51%) учителей ответили отрицательно. В то время как согласились с таким утверждением 24% педагогов, а нейтралитета решили придерживаться 26%.
Кроме того, большинство учителей признались, что не имеют достаточной подготовки для того, чтобы использовать ИИ в рамках своей преподавательской работы.
Мнение педагогов относительно утверждения: "Я получил достаточную подготовку, чтобы включить ИИ в свое преподавание" (инфографика: British Council)
Какая ситуация в Украине
Согласно результатам всеукраинского исследования по использованию ИИ в школьном образовании (инициированного Projector Creative & Tech Institute и Малой академией наук при поддержке исследовательской компании Factum Group), самым популярным "умным" сервисом, с которым хорошо знакомы и ученики, и преподаватели, является ChatGPT.
Знание и использование сервисов ИИ среди педагогов в Украине (инфографика: mon.gov.ua)
При этом мнения учителей относительно ИИ различаются - они понимают, что это новейшие технологии, которые могут быть полезны, однако сомневаются из-за возможных проблем:
- ошибок в работе ИИ
- ограничения развития учащихся
- списывания
- неэтического использования инструментов ИИ
В то же время, большинство учеников считают, что использование искусственного интеллекта наоборот может улучшить их обучение и развитие, сделать образовательный процесс более интересным и увлекательным.
Они даже готовы учиться особенностям и этике использования ИИ, узнать больше о его преимуществах и недостатках.
Напомним, ранее мы рассказывали, списывают ли ученики больше из-за ChatGPT в Украине и мире.
Читайте также, как искусственный интеллект используется для мошенничества и что можно с этим сделать.