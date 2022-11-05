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"Учи украинский язык": на бывшую порноактрису из "Холостяка" напали во Львове

Фото: На Адель Асанти напали во Львове (instagram.com/adel__asanti)
Автор: Людмила Жукова

Бывшая участница шоу "Холостяк" Анастасия Распутина (Адель Асанти) подверглась нападению во Львове из-за того, что говорила на русском языке.

Об этом бывшая порноактриса рассказала на видео в Instagram.

Как все произошло

Как оказалось, неизвестный мужчина сначала начал приставать к Насте посреди улицы. Это произошло возле Гранд Отеля. Он начал обзывать ее матерными словами.

Девушка ответила ему по-русски, что сейчас вызовет полицию. Мужчине не понравилось, что Анастасия говорила по-русски. Он снова ее обозвал и ударил ногой по ягодицам.

"Я шла по центру, он шел мне навстречу, загородил дорогу и говорит: "Ты куда идешь, с*чка?" Я ему говорю: "Мужчина, как вы со мной говорите? Я сейчас вызову полицию". А он говорит мне в ответ: "А, да ты русскоязычная тварь", и типа там что-то: "Учи украинский язык". И ударил меня", - сообщила Анастасия.

В Instagram Адель опубликовала видео, на котором она со слезами признается, что у нее теперь болит пятая точка, и она очень из-за этого переживает, ведь три месяца назад девушка увеличила себе ягодицы.

"У меня очень сильно болит левая сторона, там, где у меня имплант. Я действительно переживаю, что там может что-то нарушиться, потому что удар был сильный. Скажите за что? За то, что я создала свой благотворительный фонд, что я делаю сборы, всегда помогаю ЗСУ? Вот это мне благодарность? Я просто не понимаю почему", — сказала Анастасия на видео.

Как мы ранее писали, Квиткова пожаловалась на некачественную пластическую операцию у известного хирурга.

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Холостяк