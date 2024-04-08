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Ученые сделали неожиданное заявление про счастье в семейной паре: пейте алкоголь вместе

Понедельник 08 апреля 2024 21:45
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Ученые сделали неожиданное заявление про счастье в семейной паре: пейте алкоголь вместе Ученые сделали неожиданное заявление о парах, которые вместе пьют алкоголь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, чем может обернуться для семейной пары привычка вместе выпивать алкоголь. Оказалось, что это не так уж и плохо и даже помогает укрепить отношения в паре.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Gerontologist.

Если вы и ваш партнер любите заканчивать день совместным ужином с алкоголем или же часто балуете себя в выходной, открыв бутылку вина, то для вас есть хорошие новости.

Ученые обнаружили, что пары со схожими привычками к алкоголю, как правило, живут дольше по сравнению с теми, где пьет только один партнер или теми, где ни один из партнеров не употребляет спиртное.

Исследователи изучили привычки почти пяти тысяч супружеских пар в возрасте 50 лет. Наблюдения проводились в течение 20 лет. Мужу и жене необходимо было заполнять анкеты каждые два года и большинство вопросов в них касались алкоголя.

"Супруги с согласованным поведением в отношении употребления алкоголя часто имеют более качественные браки и живут в них дольше по сравнению с парами, где поведение в отношении алкоголя отличается", - сказано в исследовании.

Также ученые отмечают, что пары, которые проводят время вместе, как правило, счастливее, чем те, кто этого не делает.

Кроме того, большое значение имеет и количество употребляемого алкоголя. По словам исследователей, брак и жизнь продлевают только умеренное количество спиртного. Понимание меры помогает найти тот самый оптимальный баланс здоровья и счастья в отношениях.

Ранее мы писали о том, как на самом деле вино влияет на здоровье человека.

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