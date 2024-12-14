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Ученые выяснили, что люди начали глупеть: четверть взрослых по навыкам уступает детям

Суббота 14 декабря 2024 07:00
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Ученые выяснили, что люди начали глупеть: четверть взрослых по навыкам уступает детям Во многих странах мира люди прекратили развиваться (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Последнее исследование навыков взрослых освещает глобальную проблему грамотности, счетоводства и навыков адаптивного решения проблем. Во многих странах мира 18% взрослых не имеют даже самого простого уровня знаний ни в одной из областей, а четверть взрослых уступает по навыкам десятилетним детям.

В каких странах наибольший спад развития и навыков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Организации экономического сотрудничества и развития.

В исследовании навыков взрослых в 2023 году приняли участие тридцать одна страна мира. Опрос предоставляет комплексный обзор грамотности, счетоводства и навыков адаптивного решения проблем взрослых - навыков, которые являются фундаментальными для личного, экономического и общественного развития.

Что показало исследование

Взрослые с высокообразованными родителями на 50 баллов превосходят тех, чьи родители имеют низкий уровень грамотности.

Люди с высокими навыками счета имеют на 11% больше шансов сообщить об очень хорошем или отличном здоровье по сравнению с людьми с низкими навыками счета.

За последнее десятилетие средний уровень грамотности улучшился только в Финляндии и Дании.

Еще 8 стран улучшили результаты по счету: Финляндия, Япония, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Эстония, Бельгия, Германия, Япония.

В большинстве стран и экономик, в которых наблюдалось снижение квалификации, уровень грамотности и навыков счета снизился в разных возрастных группах.

Высшая образовательная квалификация необязательно означает более высокую квалификацию. Например, финские выпускники средней школы неизменно опережают взрослых с высшим образованием в нескольких странах, включая Чили, Израиль и Литву.

Примерно одна треть работников не подходят для своей работы по квалификации, навыкам и областям обучения. Это приводит к значительным экономическим и социальным потерям, особенно если они имеют чрезмерную квалификацию. Например, взрослые, работающие на работах, не требующих уровня образования, получают на 12% более низкую заработную плату по сравнению со сверстниками, которые занимают соответствующую работу.

Такие работники редко говорят об удовлетворенности жизнью. И фактически, если человек не использует свои квалификации, он считает, что тратит свой потенциал впустую.

Ученые выяснили, что люди начали глупеть: четверть взрослых по навыкам уступает детям

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Где люди развиваются, а где нет

Десятка стран с самыми высокими показателями в грамотности, счете и навыках:

1. Финляндия

2. Япония

3. Швеция

4. Норвегия

5. Нидерланды

6. Эстония

7. Бельгия

8. Германия

9. Англия

10. Канада

В каких странах заметен сильный спад:

1. Польша

2. Литва.

3. Корея

4. Новая Зеландия

5. Словакия

6. Венгрия

7. США

8. Австрия

9. Израиль

10. Чехия

Самые низкие показатели по всем навыкам:

1. Корея

2. Венгрия.

3. Латвия.

4. Испания

5. Италия

6. Израиль

7. Литва

8. Польша

9. Португалия

10. Чили

Ученые выяснили, что люди начали глупеть: четверть взрослых по навыкам уступает детям

Скриншот

Еще интересные данные:

  • За последнее десятилетие уровень грамотности среди молодых людей в возрасте 16-24 года вырос в Норвегии, Финляндии и Англии.
  • Уровень грамотности среди мужчин снизился сильнее, чем среди женщин. Женщины теперь демонстрируют более высокие навыки грамотности, чем мужчины. Однако мужчины продолжают опережать женщин в счете и адаптивном решении задач (всего на 2 балла).
  • Несмотря на широкое расширение образования, средний уровень квалификации не повысился. Грамотность взрослых с высшим образованием выросла только в Финляндии, а снизилась во многих странах. Больше всего (на 20 пунктов) в Корее, Литве и Словакии.
  • Каждый пятый житель Земли решает задачи по чтению и математике на уровне начальной школы
  • В половине стран, в которых проводился опрос, критическая ситуация: четверть взрослых людей по навыкам уступает детям десятилетнего возраста

Ранее мы писали о том, с какого возраста дети помнят себя и то, что с ними происходит.

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