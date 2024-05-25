Ученые выяснили, какие насекомые помогли чуме быстро распространяться по миру: они существуют до сих пор

Y. pestis является причиной многих пандемий, включая средневековую "черную смерть", которая унесла жизни миллионов людей в Европе. Ранее считалось, что основными переносчиками чумы являются крысы и блохи, заражающие людей через укусы. Однако новое исследование показывает, что платяные вши, питающиеся человеческой кровью, могут также играть значительную роль в распространении чумы.

Ученые решили выяснить, насколько вши могут быть эффективными переносчиками и провели серию лабораторных экспериментов. Они использовали мембранные питатели, имитирующие теплую человеческую кожу и создавшие условия, при которых вши могут питаться кровью, содержащей бактерию.

И эксперимент показал, что вши успешно заражались Y. Pestis, а также могли регулярно передавать бактерию после питания кровью.

Кроме того, эксперимент показал еще один неожиданный результат – ученые обнаружили, что Y. Pestis может инфицировать слюнные железы вшей, известные как железы Павловского. Вши с инфицированными железами Павловского передавали бактерии более эффективно, чем те, у которых инфекция ограничивалась пищеварительным трактом. Эти железы выделяют масло на ротовой аппарат вшей и это приводит к загрязнению ротового аппарата чумными бактериями, которые затем могут передаваться людям во время укуса.

Результаты исследования показывают, что обычные платяные вши могут быть более эффективными переносчиками чумы, чем об этом думали ранее. И они действительно могли играть важную роль в прошлых вспышках чумы. Тем более что в те времена уровень антисанитарии был достаточно высоким, и платяные вши встречались очень часто.

Следует отметить, что человеческие вши являются переносчиками бактериальных патогенов, таких как окопная лихорадка, эпидемический тиф и рецидивирующая лихорадка.