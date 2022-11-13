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Ученые выяснили, какое количество алкоголя повышает риск инсульта

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Воскресенье 13 ноября 2022 17:50
Ученые выяснили, какое количество алкоголя повышает риск инсульта Фото: Какое количество алкоголя может привести к инсульту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Употребление алкоголя может повысить риск развития инсульта. При этом чем больше и чаще вы прибегаете к такому способу расслабления, тем больше вы рискуете получить удар.

Какое количество спиртного губительно, читайте ниже в материале Styler.

Согласно исследованию, которое проводилось совместно с Университетом Голвея и было опубликовано в журнале Neurology, пьющие люди на 14% чаще страдают от любого инсульта и на 50% повышают риск такого вида инсульта, как внутримозговое кровоизлияние.

Какие порции алкоголя считаются чрезмерными?

Участники исследования, употреблявшие большое количество алкоголя – 14 напитков в неделю для женщин и более 21 напитка в неделю для мужчин – повысили риск инсульта на 57%.

В то же время запой был связан на 29% более высоким риском ишемического инсульта, 39% более высоким риском всех инсультов и 76% более высоким риском внутримозгового кровоизлияния.

Какие напитки самые худшие?

"Преимущественное потребление пива было связано с увеличением риска инсульта на 21%, и значительно выше (73%) для внутримозгового кровоизлияния. Потребление вина не было связано с риском инсульта - не было ни увеличения, ни снижения", - говорит Эндрю Смит, профессор клинической эпидемиологии в Университете Голвея.

Что касается пива, то оно содержит белок и витамины группы В, а вино содержит флавоноиды – группу фитонутриентов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Однако любая польза для здоровья исчезает, когда вы начинаете пить в избытке.

Также ученые назвали напиток №1, ускоряющий старение. При этом его любят пить и взрослые и дети.

Кроме того, читайте, что произойдет с вами, если часто пить красное вино.

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