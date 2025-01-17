Ученые определили, женщины какого роста и веса самые привлекательные для мужчин

Как проводили исследование

Шотландские ученые провели масштабное исследование на тему определения привлекательности женщин. Ученые пытались понять, по каким параметрам мужчины определяют привлекательность женщины - по росту и весу. В этом исследовании также принимали участие ученые из 10 различных учреждений по всему миру.

"С точки зрения эволюции, тело состоит из двух вещей: выживания и способности к воспроизводству. Мы хотели исследовать идею о том, что когда мы смотрим на кого-то и думаем, что он физически привлекателен, на самом ли деле мы делаем эту оценку на основе жесткого эволюционного понимания его потенциала для будущего выживания и репродуктивной способности?" - рассказал профессор Джон Спикмен.

Чтобы проверить свою идею, ученые построили специальную математическую модель, которая предсказала восприятие женщин с индексом массы тела (ИМТ) от 24 до 24,8, как наиболее привлекательных.

Следующим шагом ученые проверили свой прогноз на мужчинах из 10 стран мира. Участникам показывали 21 карточку с изображением женщин с различными типами тела и весом, и просили их разложить все карточки в порядке от наименее привлекательных к наиболее привлекательным.

Что показало исследование

Все участники проекта почти одинаково оценивали физическую привлекательность женщин, и наиболее привлекательными были женщины с индексом массы тела 19, а это противоречило математической модели "фитнеса", который установили ранее.

Причина несоответствия была обнаружена, когда респондентов спросили о возрасте женщин на изображениях. Оказывается, они оценивали более толстых людей, как более старших, а худых, как более молодых. Возраст сам по себе стал сильным показателем эволюционной пригодности.

Когда фактор возраста был добавлен в математическую модель, выбор изменился на ИМТ от 17 до 20, что соответствует тем образам, которые люди считают более привлекательными.

Худощавость женщин считается более привлекательной, поскольку ее приравнивают к молодости, поскольку показатели ИМТ 17-20 соответствуют преимущественно молодым женщинам 18-20 лет с максимальной фертильностью и минимальным риском будущих заболеваний.

Одновременно с тем ученые выяснили и другой факт - мужчин привлекают женщины с формами. То есть, наиболее привлекательными для мужчин являются женщины с индексом массы тела (ИМТ) от 22,8 до 24,8. Это соответствует росту 170 см и весу 70 кг.

Как рассчитать ИМТ

ИМТ - это показатель, который позволяет оценить соответствие веса и роста человека. Существует специальная формула для вычисления.

ИМТ = вес (кг) / (рост (м))²

Например, для женщины ростом 165 см и весом 65 кг ИМТ составляет 23,9. Нормальный ИМТ для женщин - от 19,5 до 25,5.

Показатели ниже 19 говорят, что есть дефицит массы тела, а если более 25,5 - то это свидетельствует об избыточном весе.

Если же показатель от 30 и выше - нужно немедленно обратиться к врачу и принять меры для снижения веса, поскольку это уже ожирение.