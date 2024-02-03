Ученые определили, что полезнее для мозга - письмо от руки или печать на клавиатуре

Традиционное письмо постепенно заменяется цифровыми устройствами. Поэтому норвежские ученые решили проверить, что лучше влияет на мозговую деятельность человека - письмо от руки или печать на клавиатуре.

О результатах исследования рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Frontiers in Psychology.

Как проводили исследования

Ученые отслеживали мозговую активность участников исследования. Она была зарегистрирована у 36 студентов университета, когда они писали от руки с помощью цифровой ручки и печатали слова на клавиатуре. Анализ связности проводили на данных ЭЭГ, записанных с помощью 256-канального датчика.

При письме от руки схемы соединения мозга были намного сложнее, чем при печати на клавиатуре. Это показывает распространенные шаблоны когерентности тета/альфа-соединения в теменной и центральной областях мозга.

Ученые объясняют, что модели связи в этих областях мозга и таких частотах имеют решающее значение для формирования памяти и кодирования новой информации, а следовательно, полезны для обучения.

Что показали результаты

"Наши выводы свидетельствуют о том, что пространственно-временный паттерн визуальной и проприоцептивной информации, полученной с помощью точно контролируемых движений руки во время письма, в значительной степени способствует подключения мозга моделям, которые способствуют обучению", - говорят ученые.

Поэтому они призывают детей с раннего детства заниматься рукописными упражнениями в школе, чтобы установить схемы нейронных связей, которые обеспечивают мозг оптимальными условиями для обучения.

"Хотя жизненно важно поддерживать практику рукописного письма в школе, также важно идти в ногу с постоянным технологическим прогрессом. Поэтому и учителя, и студенты должны знать, какая практика имеет лучший учебный эффект в каком контексте, например, при конспектировании лекций или написании эссе", - добавляют исследователи.