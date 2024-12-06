Ученые определили, в чем мужчины и женщины завидуют друг другу: некоторые вещи просто смешны

Зависть - это сложная эмоция, которая может принимать разные формы и часто формируется как социальными, так и биологическими воздействиями. Но сейчас ученые описали новый вид дисбаланса зависти, который направлен на противоположный пол.

Команда исследователей обнаружила, что женщины склонны завидовать мужчинам из-за мнимых социальных преимуществ, включая их зарплату и престиж, а также биологические условия, связанные с их силой и отсутствием менструации.

А мужчины, напротив, завидовали женщинам из-за их физической привлекательности, их легкости в соблазнении и способности выполнять "традиционную" роль материнства.

Несмотря на то, что современное общество значительно более открыто, чем в прошлом, половое неравенство остается проблемой во всем мире. Роли, которые нам приписывает общество, как прямо, так и косвенно - могут оказать огромное влияние на нашу жизнь.

Это давление может отражаться на том, как мы ведем себя, как одеваемся, какую от нас ожидают полноценную жизнь, и даже на то, какие эмоции мы должны выражать и когда. Несоблюдение таких правил часто приводит к социальным санкциям, вызывающим стыд, гнев и уныние.

На это исследование ученых воодушевило наблюдение, что обсуждения со студентами и во время интервенционной терапии иногда включали повторяющиеся модели эмоционального дисбаланса. Дискуссии выявили уровень зависти, часто влияющий на отношения между мужчиной и женщиной.

Современная научная литература наполнена многочисленными исследованиями по теме зависти, но гораздо меньше внимания уделяется тому, как она действует между двумя статьями в современном обществе, особенно учитывая то, что гендерные роли и границы между ними продолжают развиваться.

"Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы идентифицировать эти объекты зависти в репрезентативной выборке и таким образом подтвердить нашу теорию", - написали ученые.

Команда изучала данные, собранные социологическим исследовательским проектом. Данные касались около 1800 участников от 15 до 94 лет. Участникам был предложен открытый вопрос, позволивший им предоставить полностью индивидуальные, независимые ответы. А именно: "В чем вы завидуете противоположному полу?"

Ответы, которые колебались от одного слова до нескольких предложений, затем подвергались тематическому анализу. В этом случае ответы были классифицированы по определенным кодам, которые затем были сгруппированы вместе в суперкатегории: общественные предпочтения, физические и психологические черты.

Женщины завидуют мужчинам:

Из-за социальных привилегий

Из-за более высоких зарплат

Из-за возможностей карьерного роста

Из-за способности легче расслабляться

Из-за свободы от давления общества на внешний вид

Из-за их силы

Из-за отсутствия менструации, беременности, менопаузы

Из-за способности мочиться стоя

"Женщины часто чувствуют, что общество не позволяет им стареть естественным путем, что вызывает зависть мужчин, которые способны терпеть многие связанные с этим изменения. Сюда входят: способность стареть к красоте, отсутствие необходимости проводить час перед зеркалом перед выходом из дома, возможность не тратить деньги и время в парикмахерской, требования к простоте одежды, отсутствие порицания за внешний вид, отсутствие целлюлита и возможность обойтись без макияжа, чтобы выглядеть красиво", - добавили исследователи.

Мужчины завидуют женщинам:

За физическую красоту, особенно привлекательность

За мягкие изгибы

За элегантность

За сексуальную привлекательность

За соблазнительные способности, где красота является инструментом для манипуляций

При использовании очарования для воздействия на других

За способность выражать эмоции более открыто и без общественного порицания

За способность приносить в мир новую жизнь

За материнство

Наконец, с точки зрения психологии, женщины завидовали представлению о том, что мужчины более логичны, когда дело доходит до жизни, и их видимой эмоциональной стабильности, тогда как мужчины завидовали способности женщин выполнять многие задачи одновременно и справляться со сложными обязанностями.

Эти примеры освещают ключевые общественные ожидания, явно влияющие на то, как мы воспринимаем представителей противоположного пола.

Хотя это свидетельствует о наличии определенной формы гендерной зависти, команда также обнаружила, что многие респонденты не сообщили ни о какой зависти другому полу (более 42 процентов женщин и более 56 процентов мужчин).

Это может означать, что многие люди более безразличны к воображаемым гендерным различиям и воспринимают их с большим одобрением.

По мнению ученых, это исследование дает ценную информацию о том, как статьи видят друг друга, и показывает, что зависть действительно существует в социальных ролях, физических рисках и психологическом поведении.