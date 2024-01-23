Ученые предупредили о "зомби-вирусах" из Арктики, которые могут уничтожить человечество

Ситуация с вирусами в вечной мерзлоте

Из-за этого этого ученые приступили к разработке планов по созданию арктической системы мониторинга, направленной на выявление ранних случаев заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.

Эта система также будет обеспечивать проведение карантина и предоставление квалифицированной медицинской помощи инфицированным лицам с целью предотвращения возможной эпидемии и распространения инфекции за пределы данного региона.

Генетик из Университета Экс-Марсель Жан-Мишель Клавери заявил, что на данный момент мало внимания уделяется вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг. Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку.

Эту точку зрения поддержала вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме. Она отметила: "Мы не знаем, какие вирусы лежат в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них может спровоцировать вспышку, скажем, древней формы полиомиелита".

В 2014 году под руководством Клавери была создана группа ученых, которая провела изоляцию живых вирусов в Сибири и продемонстрировала их способность заражать одноклеточные организмы, несмотря на тысячелетнее пребывание в вечной мерзлоте.

Pithovirus sibericum, выделенный из образца вечной мерзлоты возрастом 30 000 лет в 2014 году (фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM)

Последующие исследования, опубликованные в предыдущем году, выявили несколько различных штаммов вирусов из семи различных мест Сибири и показали, что они способны заражать культивируемые клетки. Один из образцов вируса оказался возрастом 48 500 лет.

"Важнейшим моментом вечной мерзлоты является то, что она холодная, тёмная и лишена кислорода, что идеально подходит для сохранения биологического материала. Вы можете положить йогурт в вечную мерзлоту, и он все ещё будет съедобным 50 000 лет спустя", - сообщил Жан-Мишель Клавери.

Таяние вечной мерзлоты

Однако вечная мерзлота в мире подвергается изменениям. Верхние слои основных резервов планеты, расположенные в Канаде, Сибири и на Аляске, тают из-за неравномерного воздействия изменения климата на Арктику. По данным метеорологов, этот регион прогревается в несколько раз быстрее, чем средние темпы роста глобального потепления.

Таяние вечной мерзлоты (фото: Wikipedia)

Основной угрозой считается не столько таяние вечной мерзлоты, сколько исчезновение арктического морского льда. Этот процесс способствует развитию судоходства, транспортной инфраструктуры и промышленности в Сибири.

Планируются обширные горнодобывающие операции, в рамках которых в глубине вечной мерзлоты будут проведены крупные бурения для извлечения нефти и руды. Эти операции, по словам Клавери, могут освободить значительное количество патогенов.

Ученые считают, что вечная мерзлота, особенно на глубоких уровнях, может содержать вирусы, возраст которых может достигать миллиона лет. Они значительно старше нашего вида, который появился приблизительно 300 000 лет назад.

Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов, и это ещё одна проблема, добавил Клавери. Сценарий возвращения к нам неизвестного вируса, однажды заразившего неандертальца, хотя и маловероятен, но теперь вполне возможен.