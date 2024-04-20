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Ученые показали, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов в сутки (фото)

Как недостаток сна влияет на внешность человека (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Медики постоянно отмечают, что спать нужно по меньшей мере по 7 часов каждую ночь. Но подавляющее большинство украинцев спят меньше, а это негативно отражается и на здоровье, и на внешнем виде.

О том, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Как недостаток сна отражается на внешности

Фирма Simba, специализирующаяся на изучении сна, с помощью искусственного интеллекта показала, что может произойти с лицом человека, если он не высыпается.

Чтобы создать изображение, сотрудники Симба сначала опросили 2 000 британцев по поводу их режима сна, а также состояния их лица.

Результаты показали, что более половины британцев спят менее рекомендованных 7 часов в ночь, причем больше всего страдают люди старше 55 лет.

Что касается влияния на лицо, респондентки ответили, что заметили легкие морщины и дряблость кожи после недосыпания, а также они выглядели напряженно и устало.

А мужчины-респонденты сообщили о мешках под глазами, сухости кожи и усталом виде, когда они не высыпаются.

Как недостаток сна меняет лицо (фото: Simba)

Как оказалось, немаловажную роль в этих эффектах играет возраст. В то время как 12% всех участников, страдающих недосыпом, сообщили о сухости кожи, этот показатель подскочил до 20% у 18-24-летних.

Более трети этой возрастной группы имели мешки под глазами после плохого ночного сна, по сравнению с 20% в среднем.

Для старших участников было установлено, что главным побочным эффектом недосыпа были темные круги.

Основываясь на этих выводах, исследователи использовали ИИ, чтобы представить, как будут выглядеть мужчины и женщины всех возрастов с регулярной нехваткой сна.

Исследователи отмечают, что хотя генетика играет определенную роль во влиянии на внешность, когда мы стареем, регулярное недосыпание может усугубить ситуацию.

Как недостаток сна меняет лицо (фото: Simba)

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