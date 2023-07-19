Ученые назвали занятия, которые существенно снижают риск развития Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера находится под пристальным вниманием ученых уже несколько десятков лет. Это заболевание поражает преимущественно людей пожилого возраста и лечения от него не существует.
Во многих исследованиях указывается, что снизить риск развития болезни Альцгеймера помогают постоянные тренировки когнитивных способностей.
Исследователи из Университета Монаша изучили данные более 10 тысяч людей с этой болезнью и выяснили, какие именно занятия действительно имеют эффект. Результаты опубликованы в журнале Jama.
Авторы работы использовали данные о 10 318 жителях Австралии в возрасте 70 лет и старше. Все - участники проектов ASPREE и ALSOP (об образе жизни и заболеваниях пожилых людей).
Оказалось, что участники, которые регулярно разгадывают кроссворды, проходят различные обучающие курсы (в том числе по работе на компьютере, написание писем или статей), проходят викторины, играют в карты, шахматы и шарады, когнитивные способности нарушались на 9-11% реже, чем у их ровесников.
В меньшей степени помогает участие в творческой художественной деятельности (ремесла, работы по дереву или металлу) - 9%.
Творческие хобби, такие как вязание, живопись, и более пассивные занятия, например, чтение книг или газет, прослушивание музыки, снижали риск развития Альцгеймера всего на 7%. При этом общение в социальных сетях, частые выходы в кино и рестораны не снизили риск развития деменции совсем.
Хотя, как утверждают ученые, социальная изоляция людей увеличивает риск развития депрессии. А это повышает риск развития когнитивных нарушений.
Результаты остаются существенно значимыми даже при учете более раннего уровня образования и социально-экономического статуса. Нет было также и существенных отличий между мужчинами и женщинами.
Исследователи утверждают, что эти результаты помогут пожилым людям и специалистам по уходу за ними снизить риск развития деменции. Их выводы - одни из самых надежных по этой теме на данный момент.
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