Ученые назвали занятия, которые существенно снижают риск развития Альцгеймера

Авторы работы использовали данные о 10 318 жителях Австралии в возрасте 70 лет и старше. Все - участники проектов ASPREE и ALSOP (об образе жизни и заболеваниях пожилых людей).

Оказалось, что участники, которые регулярно разгадывают кроссворды, проходят различные обучающие курсы (в том числе по работе на компьютере, написание писем или статей), проходят викторины, играют в карты, шахматы и шарады, когнитивные способности нарушались на 9-11% реже, чем у их ровесников.

В меньшей степени помогает участие в творческой художественной деятельности (ремесла, работы по дереву или металлу) - 9%.

Творческие хобби, такие как вязание, живопись, и более пассивные занятия, например, чтение книг или газет, прослушивание музыки, снижали риск развития Альцгеймера всего на 7%. При этом общение в социальных сетях, частые выходы в кино и рестораны не снизили риск развития деменции совсем.

Хотя, как утверждают ученые, социальная изоляция людей увеличивает риск развития депрессии. А это повышает риск развития когнитивных нарушений.

Результаты остаются существенно значимыми даже при учете более раннего уровня образования и социально-экономического статуса. Нет было также и существенных отличий между мужчинами и женщинами.

Исследователи утверждают, что эти результаты помогут пожилым людям и специалистам по уходу за ними снизить риск развития деменции. Их выводы - одни из самых надежных по этой теме на данный момент.