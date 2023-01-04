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Ученые назвали алкоголь, который повышает риск деменции: разрушает плотность серого вещества

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Среда 04 января 2023 21:02
Ученые назвали алкоголь, который повышает риск деменции: разрушает плотность серого вещества Какой алкоголь повышает риск развития деменции (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Алкоголь негативно влияет на организм практически в любом количестве, и медики не устают напоминать - безопасной дозы не существует. Однако есть виды алкогольных напитков, которые значительно повышают риск развития деменции, болезни Альцгеймера из-за своего влияния на мозг.

В издании Express рассказали, какой алкоголь самый пагубный для серого вещества мозга.

По данным нескольких исследований, вероятность развития старческого слабоумия может увеличиваться, если вести неправильный способ жизни и злоупотреблять алкоголем. При этом некоторые спиртные напитки имеют более вредное влияние на мозг.

Даже при умеренном употреблении алкогольных напитков влияние на серое вещество сохраняется - уменьшается его плотность и это ведет к необратимым последствиям.

В первую очередь вредны те напитки, которые содержат много жира, сахара и оборотов - они увеличивают риск развития старческого слабоумия.

По словам ученых, у людей, которые пили от 1 до 7 порций, подслащенных сахаром алкогольных напитков в неделю, вероятность развития болезни Альцгеймера повышалась в 1,91 раза по сравнению с теми, кто такие напитки не употребляет. А у людей, которые употребляли более 7 порций таких напитков в неделю, риск увеличивался в 2,55 раз.

Менее вредными считаются вина, крепкие спиртные напитки и низкоуглеводное пиво. Однако и они в большом количестве или в сочетании с напитками, где есть сахар и жир, наносят непоправимый ущерб работе мозга.

Кстати, ранее мы писали о том, что названы "побочные эффекты" при резком отказе от алкоголя.

А еще рассказывали о том, как влияет алкоголь на сексуальные способности мужчин и женщин.

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