Ученые назвали 5 итальянских продуктов, которые обладают омолаживающим эффектом: все продаются в Украине

Новое исследование европейских диетологов, проведенное в рамках программы здорового старения, доказало: средиземноморская диета, в частности ее итальянский вариант, способна замедлять процессы старения.

Вот 5 главных продуктов из Италии, которые, по словам ученых, стоит добавить в рацион каждому.

Оливковое масло первого холодного отжима

Один из главных суперфудов Италии. Содержит мононенасыщенные жиры, полифенолы и витамин Е, которые снижают воспаление, замедляют старение клеток и улучшают состояние кожи.

Помидоры

Помидоры богаты ликопином - мощным антиоксидантом, который борется с морщинами и защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Термическая обработка (например, в соусах) даже усиливает его свойства.

Пармезан

Этот твердый сыр не только вкусный, но и полезный. Он содержит большое количество белка, кальция и аминокислот, способствующих сохранению мышечной массы и прочности костей с возрастом. Кроме того, ферментированные продукты положительно влияют на микробиом кишечника - важный фактор в долголетии.

Красное вино (в умеренных дозах)

В красном вине содержится ресвератрол - вещество, активирующее гены долголетия (sirtuins). Ученые отмечают: достаточно одного бокала вина 2-3 раза в неделю, чтобы почувствовать его эффект без вреда для здоровья.

Цельнозерновая паста

Правильно приготовленная паста из твердых сортов пшеницы имеет низкий гликемический индекс, богата клетчаткой и способствует длительному ощущению сытости. Она стабилизирует уровень сахара в крови, что является критически важным для профилактики возрастных заболеваний.