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Ученые наконец-то выяснили, как выглядело первое животное на Земле

Как выглядело первое животное на Земле, морской агрус (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Ученым наконец-то удалось выяснить, как выглядело первое многоклеточное животное на Земле. И хотя она не имела костей и не оставила после себя окаменелостей, исследователям удалось пролить свет на эту "великую тайну".

Об этом пишет ScienceAlert.

Кто оно, первое животное?

Последние данные свидетельствуют о том, что гребенчатые медузы (ктенофоры), являющиеся отдаленными родственниками настоящих медуз, могли быть первыми животными.

"Последний общий предок всех животных, вероятно, жил 600 или 700 миллионов лет назад. Трудно знать, какими они были, поскольку они были животными с мягким телом и не оставили прямых окаменелостей. Но мы можем использовать сравнение между существующими животными, чтобы узнать о наших общих предках", - объясняет молекулярный биолог и автор исследования Дэниел Рохсар из Калифорнийского университета в Беркли, США.

Морской агрус, один из видов гребенчатых медуз, мог быть первым животным (фото: sciencealert)

Как исследователи пришли к такому выводу

Исследователи сравнили геномы гребенчатой медузы, двух морских губок, двух одноклеточных животных (хоанофлагеллят и амебы) и микробного рыбного паразита, связанного как с животными, так и с грибами (ихтиоспорами), с другими более современными животными.

Сцепление высококонсервативных генных последовательностей, отысканных в одной хромосоме у всех животных, выявило очевидную закономерность.

Что известно о предке животных

Такая гребенчатая медуза, как калифорнийский морской агрус, имеет восемь комплектов проходящих по сторонам ресничек, которые они используют, чтобы плавать в поисках пищи.

Таков был предок животных (фото: sciencealert)

"Это исследование дает нам контекст для понимания того, что делает животных животными. Эта работа поможет нам понять, как они чувствуют окружающую среду, как они едят и как они двигаются", - говорят ученые.

Ранее мы писали также, что астрономы обнаружили две новые "суперземли".

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