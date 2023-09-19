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Ученые хотят заселить дно океана и уже изобрели жилье для людей: смотрите первые фото

Домики для людей на дне океана выглядят следующим образом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Британская инженерная компания DEEP заявила, что хочет, чтобы люди могли больше времени проводить под водой. Потому ученые разработали модульное жилье, которое может опуститься на дно океанов уже к 2027 году.

Об этом пишет издание IFLScience.

Что известно о разработке

Компания хочет создать футуристические модульные среды обитания, которые позволят людям жить под водой на глубине до 200 метров до 28 дней за одно погружение.

Прежде всего, они будут предусмотрены для ученых, изучающих подводную среду.

3D-визуализация внешнего вида подводных модульных домиков (фото: iflscience.com)

"Мы должны сохранить океаны. Для этого нам нужно их понять. Они являются источником по крайней мере каждого второго нашего дыхания. Они влияют на погоду. Они влияют на климат. Они влияют на нас", - объясняет важность разработки президент DEEP Стив Этертон.

Теоретически модульное помещение будет питаться от источников "зеленой энергетики" и будет подключено к спутниковой связи. В компании также утверждают, что разрабатывают крупный биореактор, который сможет перерабатывать все отходы без необходимости регулярно опорожнять резервуары.

Так выглядит спальня в доме под водой (фото: iflscience.com)

DEEP хотят превратить затопленный карьер в Великобритании в объект для обучения, тестирования и исследования.

"Учитывая темы, которые возникают вокруг новой океанской, "голубой" экономики, мы слышим о возможностях и решениях в фармацевтических исследованиях, добыче углерода и изобретении инновационных лекарств. Это то, как мы можем начать работать с океанами для будущих поколений", - добавил директор американского филиала в компании Шон Волперт.

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