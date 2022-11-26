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Как деды россиян морили голодом украинцев: жуткие кадры, которые нельзя забывать

Голодомор в Украине 1932-1933 годов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

26 ноября украинцы вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. Это было страшное время, когда советская власть предпочитала уничтожить украинскую нацию любыми, даже самыми жестокими, методами.

Ужасные и в то же время уникальные кадры 1932-1933 годов - смотрите ниже в материале Styler.

Несмотря на суровый запрет советской власти документировать события Голодомора каким-либо образом, чтобы скрыть преступления против человечества, иностранцы все равно приезжали, чтобы рассказать общественности об увиденном.

Среди смельчаков, которые все-таки сделали фотографии, были австриец Александр Винербергер, американцы Джеймс Эббе и Уайтинг Уильямс и украинец Николай Бокань.

"Фотографии Винербергера показывают геноцид, который Кремль пытался скрыть от мира. Он оставил невероятное наследие: не только смог тайно сделать много фотографий голода, но и переправил их на свою родину, в Австрию", - рассказывает инициатор создания фотобазы Голодомора Лана Бабий. Свобода.

Погибший от голода мужчина (фото: radiosvoboda.org)

Сельский дом в Украине, жители которого скончались от голода в 1933 году (фото: radiosvoboda.org)

Труп погибшего от голода на улице в центре Харькова (фото: radiosvoboda.org)

Умершие от голода и люди при смерти у забора (фото: radiosvoboda.org)

На тротуаре лежит тело маленького ребенка, умершего от голода (фото: radiosvoboda.org)

Семья, которая не ела хлеба 300 дней, обедает (фото: radiosvoboda.org)

В Украине также существует фонд Центрального государственного кинофотофоноархива имени Пшеничного. В нем можно найти фото, лишний раз подтверждающие Голодомор 1932-33 годов в Украине.

Голодный мальчик со вздутым животом (фото: radiosvoboda.org)

Мать и ребенок, истощенный голодом (фото: radiosvoboda.org)

Человек, погибший от голода (фото: radiosvoboda.org)

Крестьяне в Донецкой области собирают мерзлый картофель, чтобы поесть (фото: radiosvoboda.org)

Мать с ребенком уходят из деревни в поисках пищи (фото: radiosvoboda.org)

У крестьян забирают собранное зерно, говоря, что это в пользу государства (фото: radiosvoboda.org)

Россияне уничтожали украинцев на протяжении веков, но мы никогда не сдавались и боролись за свою свободу любой ценой. Часто эта борьба стоила нам жизней лучших среди нас, но сейчас мы продолжаем их дело, в котором Россия, наконец, получит заслуженное.

Раньше мы показывали, как выглядели украинки 100 лет назад, а какими были россиянки. Разница уже даже не удивляет...

Смотрите также, как Союз вел антиукраинскую пропаганду в советских фильмах на каждом шагу.

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