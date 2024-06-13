Уберечь фрукты и овощи: 6 "домашних" способов избавиться от плодовых мушек на кухне

Причины появления плодовых мушек

По словам специалистов компании Orkin, занимающейся уничтожением насекомых-вредителей, мушек привлекают созревшие, гниющие или разложившиеся фрукты и продукты, а также продукты брожения, такие как пиво, ликер и вино.

Если еды достаточно, вы, скорее всего, увидите этих насекомых возле мусорных баков и утилизаторов мусора.

Плодовые мушки размножаются в благоприятных условиях довольно быстро - так что не удивляйтесь, если вы вдруг заметите, как пара крошечных плодовых мушек в мгновение ока превратилась в облако.

Как избавиться от мошек

Сделайте тщательную уборку

Начните с глубокой уборки на кухне и выбросьте все гнилые продукты. Чтобы отрезать плодовых мух от источника пищи и предотвратить их проникновение в ваш дом, принимайте следующие профилактические меры:

регулярно выбрасывайте перезрелые продукты;

по возможности храните фрукты и овощи в холодильнике;

мойте продукты сразу после того, как пришли домой, чтобы удалить возможные яйца мошек;

регулярно выносите мусор;

как можно быстрее убирайте разлитые напитки, особенно фруктовые соки и алкоголь.

Сделайте ловушку из яблочного уксуса и полиэтиленовой пленки

Плодовых мушек привлекает запах уксуса, и они не смогут найти выход из ловушки, как только окажутся внутри. Можно сделать несколько таких ловушек и расставить их по всей кухне для большей эффективности.

Кроме этого, рекомендуют использовать сладкий яблочный уксус - на него мошки больше реагируют. Сделать ловушку можно по следующей схеме:

налейте немного уксуса в стакан;

накройте отверстие полиэтиленовой пленкой и закрепите ее резинкой;

сделайте несколько маленьких отверстий, чтобы плодовые мухи могли проникать внутрь.

Сделайте ловушку с фруктами и бумажным конусом

Запах полусгнивших продуктов поможет заманить плодовых мух в смесь, но конусная часть этой ловушки для плодовых мух затрудняет их выход наружу. Вот как рекомендуют делать эту ловушку:

поместите немного уксуса и кусочек перезрелого фрукта в банку;

сверните бумагу в конус и засуньте ее в банку узкой частью вниз.

Также можно использовать пластиковую бутылку, отрезав верхнюю часть и использовав ее в качестве конуса, через который пролетают мухи к фруктам в бутылке.

Смастерите ловушку из уксуса и моющего средства

Если плодовые мухи невосприимчивы к ловушкам из полиэтиленовой пленки или бумажных конусов, советуют добавить три капли хозяйственного мыла в миску с уксусом и оставить ее незакрытой.

Мыло уменьшает поверхностное натяжение уксуса, поэтому мухи опускаются и тонут.

Сделайте ловушку со старого вина или пива

Плодовые мухи любят запах вина. Попробуйте оставить открытую бутылку с небольшим количеством остатков жидкости - тонкая шейка будет держать мух в ловушке.

Также советуют использовать несвежее пиво, чтобы привлечь плодовых мух к ловушке. Для большей эффективности можно попробовать добавить пару капель мыла для посуды.

Опрыскивайте мух спиртом

Для этого метода рекомендуют наполнить бутылку с пульверизатором медицинским спиртом и опрыскать всех насекомых, которых вы видите у дома.

Однако не распыляйте спирт на фрукты, поскольку это может привести к их порче, что приведет к появлению еще большего количества плодовых мух.