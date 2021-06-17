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WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа

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Київ, Четвер 17 червня 2021 12:53
WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа Фото: "Білі Ночі" повертаються (прес-служба фестивалю)
Автор: Styler

До Києва повертаються Білі Ночі з новим ім'ям WHITE NIGHTS. При цьому відвідувачів чекає повноцінний художній фестиваль.

У 2021 році знаменитий денс-івент буде дивувати не тільки музичним напрямком, а й здивує артом. За декор та інсталяції відповідатимуть круті художники і скульптори України.

Тулум в Києві: вперед, у місто світанку

18 і 19 червня на WHITE NIGHTS ви побачите містику і шаманство. Захід перетворяться в культовий TULUM. Буде повне занурення в таїнство мая і вас чекає грандіозна вечірка.

Відтворити більш детально культуру травня допоможе тематичний декор, який є наймасштабнішим за всю історію WHITE NIGHTS. Все це буде відбуватися на Арт-заводі "Платформа".

Унікальний декор і арт від художників зі світовим ім'ям

WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа

Білі Ночі повертаються до Києва (фото: прес-служба фестивалю)

За видовищний декор і артову складову на фестивалі будуть відповідати художники, які оформляли кращі світові фестивалі. Зокрема, відома профі в шаманській тематиці, декоратор Elina Mansurova. Саме вона в цьому році представить свої дизайни в самому Тулум.

На WHITE NIGHTS також були запрошені відомі українські художники - відомий співпрацею з ювелірним домом Cartier Серж Пайє, співзасновник групи "Р.Е.П." і лауреат премії #HeforShe Ксенія Гнилицька, художниця з 30-річним досвідом Леся Рігорчук і Анна Оборська, роботи якої були на виставки в Парижі. На фестивалі художники покажуть свої картини.

WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа

(фото: прес-служба фестивалю)

Також на фестивалі будуть представлені скульптури та інсталяції ANI Svami. Її роботи є в багатьох українських інститутах сучасного мистецтва. Крім того, відвідувачі фестивалю зможуть побачити артпроєкти Марії Куликовської.

Джунглі музичних фантазій: від локальних артистів до світових зірок

Крім арту на фестивалі продовжує залишатися на висоті і музична його частина. Але і тут є зміни. У цьому році відвідувачів WHITE NIGHTS чекатимуть не просто виступи діджеїв, а круті showcase від APLAY, Eleatics Records, БАЛКОНЛЮБВИ, POWER FM, ALLOSYRUP showcase by PRODJ, SkyBar і резидентів Alchemist Bar.

Своїми виступами гостей фестивалю порадують хедлайнери - лондонські імпровізатори Kerala Dust, улюблені України копенгагенці WHOMADEWHO, які будуть зі своїм "новим спеціальним диско", німецький продюсер Thomas Schumacher, який вже багато років досліджує техно, і завсідники провідних світових фестивалів електронної музики dOP.

Серед спеціальних гостей будуть також круті артисти, включаючи, володарку чуттєвого вокалу Аlloise і учасників Євробачення SHUMA.

Фестиваль вже оголосив повний лайн-ап, серед сотні артистів присутні такі імена: VLAD ZADIRAKA, JUGREN SHUSTOV, KIRIK, MISHUKOV та піонери техно-сцени VOTUMA, VERONIKA, KON’ і багато інших.

WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа

Більш того - у WHITE NIGHTS з'явиться власний танцювальний гімн. Його створила Votuma, dj, маркетолог і автор ідеї майбутнього фестивалю.

WHITE NIGHTS. TULUM: все, як у кіно

WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа

Білі Ночі повертаються до Києва (фото: прес-служба фестивалю)

Здається, фестиваль охопив уже майже всі жанри. Тепер організатори взялися ще й за кіно. Цього року WHITE NIGHTS знімуть і створять про це неймовірне музично-шаманське дійство фільм. А його героями стануть гості фестивалю 18 і 19 червня.

Містика і богема: дрес-код в стилі бохо

Яскравий образ в бохо-стилі стане своєрідним пропуском до особливих привілеїв на фестивалі. З ним гості зможуть потрапляти в виняткові локації. Однак турбуватися, що відповідного наряду ви точно не знайдете вдома, не варто. Просто на вечірці вам допоможуть стати частиною шаманського дійства - виберуть одяг на маркеті і зроблять фантазійний мейк.

Зручно, швидко і безпечно: WHITE NIGHTS тепер без готівки

Цього року WHITE NIGHTS. TULUM стає територією cashless - розрахунків без готівки. Біля входу на територію фестивалю буде діяти інфопойнти ПриватБанку. Там працівники допомагатимуть гостям оформляти банківську безконтактну картку Mastercard Paypass і картку Digital і швидко вирішувати всі питання.

І ще ...

WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа

Білі Ночі повертаються до Києва (фото: прес-служба фестивалю)

Очевидно і це ще не все. 3D-mapping, шамани, які будуть чистити карму, лазерне шоу, майстер-класи на тулумську тематику, тематичний маркет, грандіозні світло і звук, стріт-фуд з усього світу від нових резидентів ULICHNAYA EDA, віджей, нові вишукані бари, 20+ insta-place, chill-out зони - це все і набагато більше очікує гостей WHITE NIGHTS. TULUM.

За смачний перекус на фестивалі відповідатимуть нові резиденти ULICHNAYA EDA зі стріт-фудом з усього світу. Серед них:

  • Two sisters & seledka пригощатимуть топовими стравами з оселедцю, привезеного з Амстердаму.
  • "Каррівурст" порадують популярним берлінським делікатесом — смаженою ковбаскою із хрусткою скоринкою на вибір зі спеціальним соусом на базі кетчупу та порошку карі.
  • До blänke city bistro варто залітати за неперевершеним та єдиним у Києві бургером із фермерської буйволятини.
  • Party Place Project — атмосферний восьмиметровий американський фургон Airstream, обладнаний баром та кухнею, — також розташується на фесті. Його соковитий бургер, кесаділья та буріто з креветками від шеф-кухаря — найпопулярніші страви на відривних вечірках.
  • Суши Вок запропонують усе різноманіття локшини: від класичних смаків до морського Вока Том Ям.
  • Hard Wok Cafe нагодують азійськими пельменями (цзяоцзи) за фірмовим рецептом.
  • Jolly Ice Cream потішить справжнім італійським джелато.
  • Tacogolic готують найсмачніші тако й начос за авторським рецептом.
  • 300 КARTOFANCIV — це проєкт про дружбу, магію в трикутнику і, звичайно, про картоплю в кращому її прояві.
  • 300 KARTOFAN.SEA — новий проєкт творців 300 Kartofanciv, де об’єднали середземноморську кухню й картоплю фрі.
  • У Sajmon ви спробуєте рис, який ніколи не куштували — найдовший у світі басматі в неочікуваному поєднанні з вершковим смаком, м’ятою й горіхами.
  • "Китайка" запропонують найсмачніший стріт-фуд із В‘єтнаму, Таїланду та Китаю.
  • Beyond burger пригощатимуть інноваційними бургерами, виготовленими з рослинного м’яса Beyond Burger та Plantanix, які за своїм смаком майже не відрізняються від звичайного м‘яса.

WHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літаWHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літаWHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літаWHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літаWHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літаWHITE NIGHTS 2021. TULUM: що важливо знати про найяскравіший фестивалі літа

Фото: "Білі Ночі" повертаються (прес-служба фестивалю)

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