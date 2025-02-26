Важно заниматься любимым делом и уверенно двигаться к мечте, - Малика Казакова

"В университетские годы я самостоятельно обучалась вокалу и танцам и набиралась опыта, выступала на концертах местных киргизских звезд, ездила с гастролями в соседние города. Постепенно меня заметили местные продюсеры и предложили контракт, но тут я решилась наверное на самый отчаянный шаг в своей жизни и в октябре 2013 года уехала на остров Пхукет к подруге. Я не знала ни тайского, ни английского и у меня почти не было с собой денег", - заявила Малика Казакова.

По ее словам, первое, с чем пришлось столкнуться в Таиланде – это страх и неуверенность в завтрашнем дне. От неизвестности будущего, от того, что не знала, сделала ли я правильный выбор, приехав сюда. Страхов было очень много. Первые трудности – это незнание языка, местности, обычаев.

"Из позитива - Пхукет поразил меня своим добрым, отзывчивым, искренним народом, своей красотой, вкусными фруктами, экзотическими животными, морем, можно очень долго это перечислять. Иногда мне и не верилось, что я живу в таком волшебном месте. Местные поначалу очень удивлялись, когда слышали мою русскую речь. Внешне я похожа на тайку, а русская речь и азиатская внешность вызывали диссонанс", - добавила она.

В прошлом году Малика решила расширить географию своих выступлений и переехала в Бангкок. Но сейчас ее взор направлен на Америку, именно туда съезжаются самые талантливые, интересные и трудолюбивые артисты.

"Свои программы, костюмы, идеи своих шоу я придумываю сама. В зависимости от того, какой к нам приходит заказ - я разрабатываю концепцию выступления. Думаю, в этом деле очень помогает моя эмпатия вперемешку с чувством стиля, опытом и индивидуальностью моей команды. Я составляю трек-листы для своего бэнда в зависимости от концепта мероприятия. Мы выступаем с русскими, английскими, латинскими, тайскими и китайскими песнями. Со своим танцевальным коллективом я сама разрабатываю костюмы, выбираю с хореографом музыку и далее обсуждаем идеи для выступлений и потом команда ставит постановку", - добавила артистка.

Малика Казакова также дала несколько важных советов начинающим артистам и исполнителям.

"Ребятам, которые собираются выехать за границу, хотелось бы сказать, что все зависит только от вас. Не нужно надеяться на случай, друзей или родителей, нужно просто искать себя, понимать то, чем хотите заниматься, верить в это, двигаться к своим целям, даже если страшно, уважать свою жизнь, людей, вне зависимости от их плохого или хорошего настроения. Каждый день – это начало вашей жизни, и начинать его нужно с хорошим настроем, без злости, обид, ненависти, нужно быть искренним, добрым, открытым, несмотря на все страхи, ведь падает каждый идущий, но встает и идет дальше, вне зависимости от следующих падений, только победитель", - резюмировала она.